Военным вузам устроят "резню"

На базе 65 военных учебных заведений будет создано 10 системообразующих вузов. Об этом сообщил журналистам министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ.

"Мы хотим создать учебно-научные центры, где будут собраны учебная часть и научно-исследовательские лаборатории, чтобы курсанты могли не только учиться, но и принимать активное участие в научной деятельности", - сказал А. Сердюков.

На сегодняшний день, сообщают информагентства, систему военного образования в России составляют 15 военных академий, 4 военных университета и 46 военных училищ и институтов. Говоря о деталях новой системы военного образования, министр отметил, что по территориальному, а не ведомственному, как сейчас, принципу будет создано 10 системообразующих вузов, из них 3 военных учебно-научных центра, 6 военных академий и 1 военный университет. Сердюков не исключил, что ряд специалистов гуманитарного профиля для нужд Минобороны будут готовиться гражданскими вузами.