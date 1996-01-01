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Все против ЕГЭ
Депутаты Госдумы выступили против ЕГЭ. 23 октября пройдет акция протеста против единого государственного экзамена. Организаторы акции: заместитель председателя ГД, первый зампред ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ (движение "Образование - для всех"), заместитель председателя комитета ГД по образованию Олег СМОЛИН (движение "Образование - для всех"), депутат ГД Борис КАШИН (движение "За возрождение отечественной науки"), депутат Московской городской думы Сергей НИКИТИН и Жанетта БАЛЕВА (Всероссийский женский союз - "Надежда России").
"Я работаю в парламенте с 1990 года, но я не помню ни одного года, когда бы вообще не было никакого повышения заработной платы работникам образования. 2009 год будет первым. Выходит, когда надо помогать бизнесу - деньги у властей есть, а когда надо помочь интеллигенции - денег нет. Это очевидный классовый подход", - заявил депутат Олег Смолин.
В обращении, в частности, отмечается, что школа, вместо того чтобы развивать личность ребенка, вынуждена будет натаскивать его на решение тестов - сплошь и рядом бессмысленных. Эта система резко снижает и без того невысокое качество школьного образования. Когда закон вступит в полном объеме в силу, "двойку" до "тройки" округлять уже не будут, почти половина всех выпускников вместо аттестата зрелости получит "волчий билет". В качестве выхода из положения депутаты предлагают законопроект о добровольности ЕГЭ.
В федеральном бюджете на 2009 год впервые за всю послесоветскую историю не предусмотрено ни рубля на повышение зарплаты интеллигенции и другим работникам бюджетной сферы в регионах. А фонд зарплаты в федеральных учреждениях образования, здравоохранения, науки и культуры повышается на 30%, что в лучшем случае покроет рост цен на товары первой необходимости в 2008 году. В регионах же на повышение зарплаты "бюджетников" на 30%, как заявил депутатам фракции КПРФ министр финансов Алексей КУДРИН, требуется около 500 млрд рублей.
Федеральное правительство такими деньгами не располагает и поэтому призывает регионы не следовать его собственному примеру в отношении заработной платы. Другими словами, не повышать ее на 30%.
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