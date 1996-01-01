30 приморцев получили награды и звания

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН в канун юбилея края вручил государственные награды за вклад в развитие края. Медали и почетные звания получили 30 приморцев.

"Не устаю повторять, что главное достояние края - это его люди. Много лет назад в экономическом и культурном отношении наш край представлял собой заброшенную провинцию. И только приморцы своим трудом превратили разоренный и отсталый край в один из самых перспективных регионов нашей страны!", - сказал губернатор.

Среди награжденных - представители самых разных профессий. Это железнодорожники и авиатехники, бортпроводники и метеорологи, ученые и работники культуры. Среди награжденных 15 учителей, работников высшей школы, руководителей образовательных учреждений.