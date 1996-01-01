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На праздничном митинге приморцы видели дорогие лица из прошлого
Казалось бы, невелико событие - празднование Указа Президиума Верховного Совета СССР, которым Дальневосточный край 20 октября 1938 г. разделил его территориально. С тех пор вот уже 70 лет мы живем, хоть и по-соседски, но - самостоятельно. И замечательную идею придумали краевые власти - широко и торжественно отметить юбилей основания края.
Дело ведь не в протокольной форме проведения торжества. Сложилась возможность собрать гостей кто когда-то руководил Приморьем, но живет теперь в других регионах, ветеранов, кто был гордостью края, кто строил Большой Владивосток, кто добывал рыбу, кто водил военные, транспортные, рыбообрабатывающие, научные, пассажирские суда по всем морям Мирового океана. Обычно слова об организаторах праздника говорят в конце репортажей. Сегодня же стоит назвать их среди первых.
Митинг, который состоялся на центральной площади Владивостока, стал настоящим произведением искусства, создающим чувство причастности к Родине, к прошлому и настоящему.
Конечно, говорились официальные слова. Конечно, стоял рядом с губернатором Дарькиным всемирно известный хоккеист Вячеслав ФЕТИСОВ, теперь уже сенатор от Приморья.
На трибунах приморцы видели дорогие лица из прошлого. Социальная память у нас общая, пусть отношения к событиям - разное. Но вы бы видели только, как нарасхват был Валерий ЛУЦЕНКО, на чью судьбу пришлись самые тяжелые первые перестроечные годы. С каким коварством и интригами пришлось столкнуться во Владивостоке этому блестящему арсеньевскому руководителю-организатору, вступив в должность в краевом центре Приморья. Он и сейчас живет здесь - бывший председатель Приморского крайисполкома.
Вы бы видели только, с каким восторгом встречали участники митинга Дмитрия КАРАБАНОВА, кто, говоря сегодняшними казенными словами, был губернатором Приморья с 1977 по 1986 г. Дмитрию Ивановичу сейчас за 80. Но - орел. Помнит цифры и факты назубок.
На площади - музыка и танцы, военные - красивые и здоровенные, лбами не кирпич пробьют - сейф.
Среди приглашенных гостей - Ольга ОБЪЕДКОВА, адвокат и поэт.
- Хорош праздник?
- Восхитительно.
- Вы верите в то, что к 2012 г. у нас тут будет мегаполис?
- Больше того. "Через четыре года здесь будет город-сад". По МАЯКОВСКОМУ. Просто город-сад... Я в восторге...
На скамеечке приглашенных - бывший руководитель одной из крупнейших рыболовецких компаний, почетный гражданин Владивостока Юрий ДИДЕНКО:
- Валя, какой там город - сад? Две - три "Принцессы" поставят у причала, здесь саммит-то и проведут.
- Но хоть мост-то будет?
- Спроси у АНИКЕЕВА Валентина Васильевича. Он - заслуженный строитель России. Почетный архитектор России. Почетный строитель России.
К Аникееву было не пробиться - его душили в объятиях Валерий Луценко, первый демократическим путем избранный губернатор Владимир КУЗНЕЦОВ и в прошлом секретарь Приморского краевого комитета КПСС, позже российский депутат, а затем губернатор Амурской области Леонид ШАРИН. Все они дали интервью специально для "ЗР", они будут опубликованы позже.
Были пресс-конференции, торжественное собрание общественности, посещение значительных строек и памятных мест.
И наблюдая все эти праздничные события со стороны, я невольно подумала: главное наше достояние - люди. По крайней мере, те, кто пришел в этот день на праздник - лучшие из лучших.
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