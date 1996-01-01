Китай стал ближе к нам на 174 километра

Теперь бывший российский остров Тарабаров получит китайское название Иньлундао - остров Серебряного Дракона, а западная часть Большого Уссурийского будет называться Хэйсяцзыдао - остров Черного Медведя. МИДы России и КНР обменялись нотами, подтверждающими вступление в силу "Дополнительного протокола описания линии российско-китайской границы на восточной части".

14 октября вбили пограничные столбы на островах Тарабарове и Большом Уссурийском, и почему-то назвали это "Церемонией открытия пограничных столбов". Как известно, по соглашению между руководством России и КНР, остров Тарабаров и половина Большого Уссурийского острова переходят к Китаю.

- Не нужно паниковать, - говорит заместитель директора первого департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Владимир МАЛЫШЕВ. - Это событие завершает установление и юридическое закрепление всей линии российско-китайской границы протяженностью 4300 километров. По документам из всей территории наших островов в 340 кв. километров китайцам отдана половина - почти 174 кв. километра.

На Большом Уссурийском располагался укрепрайон, сейчас военные его оставили и переехали на новую заставу. Представитель китайской стороны отметил, что китайцы подошли с пониманием к тому, что российской стороне должна остаться православная часовня святого Виктора, поэтому линия демаркации была перенесена дальше, чем намечалось. На Большом Уссурийском острове также находится сельхозпредприятие "Заря", сенокосные угодья, дачи хабаровчан - они останутся на российской территории. Но потери значительны.

Правда, акцию в день открытия недавнего международного форума, когда приезжие москвич и белорус, из национал-большевиков, зажгли дымовую шашку у здания, где находилась китайская делегация, хабаровчане не поддержали. Отшумели. Отболело. Но, какой же выгоде твердят политики, которую передача нашей территории Китаю может принести российской стороне?

Ее нашел губернатор Хабаровского края. Виктор ИШАЕВ на днях выступил с предложением создать на острове Большой Уссурийский совместную российско-китайскую торговую зону. Планируется оборудование на острове совместного таможенно-пограничного перехода, открытой таможенной зоны и строительство моста с "большой земли", который позволит наладить круглогодичное сообщение с островом.

Сегодня на остров можно добраться летом - по понтонному мосту, зимой - по льду. А во время ледостава остров оставался отрезанным от материковой части, грузы зимой переправлялись по льду, с мая по ноябрь - по понтонному мосту. На период ледохода остров отрезан от Хабаровска, частью которого является расположенный здесь поселок Уссурийский. Если китайская сторона также соединит остров мостом, то это позволит создать новый трансграничный коридор и даст Китаю возможность выхода на Транссиб и БАМ.