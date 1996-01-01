Мировой рейтинг вузов: МГУ не попал в первую сотню

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова оказался во второй сотне университетов в мировом рейтинге, опубликованном в еженедельнике Times Higher Education (приложении к британской газете Times). В 2006 году МГУ занимал в этом рейтинге 93-ю строчку.

В первой десятке - 6 американских вузов и 4 британских. Во всей первой сотне - 37 американских и 17 британских учебных заведений. При составлении рейтинга учитывались мнения ученых и академических изданий относительно уровня подготовленности выпускников, а также проверялось соотношение числа сотрудников и студентов.