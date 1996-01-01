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Мост для пешеходов готов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Основные усилия строителей на строительстве моста через бухту Золотой рог на минувшей неделе были сосредоточены на устройстве туннеля в районе фуникулера. Землеройный комплекс здесь вышел на пересечение ул. Некрасовской, которая в этом месте углубляется, и проспекта Красоты.

Продолжали свою работу взрывники, однако ее осталось уже сравнительно немного - основной объем уже сделан. В полную силу развернулся бетоноукладочный комплекс. Продолжалось устройство монолитного основания туннеля и его стен. Для удобства пешеходов, которым необходимо пересекать стройку, от спуска в районе станции фуникулера к тротуару по ул. Гоголя мостостроители перекинули пешеходный мост. Продолжается подготовка к сносу строений, мешающих строительству.

ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" продолжает активно вести работы и в районе будущего северного пилона моста - ниже памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Второй мировой войны. Главные работы здесь - устройство основания пилона - бурение и устройство свай. Идут здесь работы и по обустройству промплощадки.

В районе Первомайского судоремонтного завода продолжает развертывать свой строительный комплекс основной субподрядчик "ТМК" - ОАО "Дальмостострой".

В целом темпы строительства остаются высокими.

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