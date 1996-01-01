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Приморье собирается торжественно встретить свой 70-й день рождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине со дня образования Приморья, пройдут по всему Приморью, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Во Владивостоке торжества начнутся в пятницу 17 октября в 12.00 на Центральной площади города. Жителям и гостям Владивостока представят красочное театрализованное представление.

Представители всех муниципальных образований края пройдут по площади. Всё действо в режиме реального времени будет транслироваться на огромную светодиодную панель. Памятные события и героические вехи истории края в исполнении артистов будут представлены на специальных движущихся платформах. С приветственными словами к собравшимся обратятся губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и другие официальные лица. Участие в митинге примут и бывшие руководители Приморья, которые приезжают по приглашению губернатора.

На парковочной площадке здания краевой администрации будет работать выставка достижений ведущих отраслей Приморья, а на парковочной площадке ПКДЦ - выставка-ярмарка достижений народного хозяйства. Для детей будет работать игровая зона, а для любителей спорта - мини-стадион и роллердром. Все участники получат флажки и воздушные шары с символикой праздника. Дополнит атмосферу праздника гала-концерт краевого фестиваля народного творчества "Тепло сердец родного края", где каждое муниципальное образование представит свою программу - визитную карточку. Продолжится праздник концертом творческих коллективов национальных диаспор и общественных объединений Приморья "Приморье - наш общий дом".

Как отмечают организаторы, праздник состоится в любую погоду. Жителей и гостей города ждут на центральной площади Владивостока.

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