Жители домов, попавших "под мост", начали подавать иски в суд

Напомним, что в зону строительства автомобильного тоннеля и участка дороги, которые соединят в районе верхней площадки фуникулера федеральную трассу М-60 с самим мостовым переходом, в общей сложности попали около 100 домов. Со слов жильцов, проблемы начались еще на этапе оценки сносимых квартир, гаражей и офисов. Не все граждане согласились с официальной оценкой стоимости их недвижимости. Другая сложность возникла уже после заключения договоров. Семьям, как говорят сами жильцы, заплатили 30% от суммы оценки, а остальные 70% обещают заплатить позже. Кроме того, со слов жильцов, ими уже поданы судебные иски по фактам сноса нескольких гаражей, компенсации за которые (а также компенсации за земельные участки, на которых находились данные гаражи) граждане, по их личному утверждению, к настоящему моменту не получили.