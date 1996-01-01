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Военных медиков увольняют из рядов Вооруженных сил России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Медики-военнослужащие, работающие в госпиталях, военных санаториях и прочих лечебных учреждениях, расположенных на Дальнем Востоке, стали в массовом порядке получать предписания о скором увольнении из рядов Вооруженных сил России. Впрочем, такая же участь постигла или постигнет в ближайшее время десятки тысяч военных по всей стране. Такие жесткие меры предусмотрены реформой, проводимой новым руководством Минобороны.

Главная идея реформаторов заключается в том, чтобы закрыть гражданскими специалистами должности в армии, которые не имеют непосредственного отношения к функционированию боевых частей. Под такую "рокировку" попадут военные медики, работники юстиции, хозяйственники, наши братья-журналисты и пр. По некоторым данным, в армии останутся лишь 150 тыс. офицеров, что в три раза меньше нынешнего показателя. Задумка понятна: через несколько лет армия должна представлять собой компактный, мобильный и высокопрофессиональный механизм по защите интересов страны. А достижение таких целей связано, в том числе, и с увеличением денежного содержания и усилением социальных льгот военнослужащим. Сегодня же выходит, что, например, на положенное военным жилье может претендовать и командир атомной подлодки, и тетушка-банщица в звании ефрейтора. То же и с пенсией...

В Минобороны решили, что это непорядок. Согласно новым установкам, должности, не относящиеся напрямую к военным делам, будут отданы "на откуп" гражданским лицам. Это гораздо выгоднее и удобнее. Гражданских не нужно будет обеспечивать квартирами, бесплатными ежегодными поездками по стране и прочими военными "добряками". Понятно, что с медика, ходящего на боевые дежурства на подлодке, никто погоны снимать не будет, а вот, например, в военных санаториях решено это сделать по полной программе.

Так, по некоторым данным, только в главном госпитале ТОФ во Владивостоке под "съем погонов" попали свыше 70 должностей. Это высококвалифицированные специалисты, без которых одно из лучших лечебных заведений региона может стать третьеразрядной лечебницей. Впрочем, спецам, многие из которых имеют выслугу лет, предложили остаться на своих должностях, но только мундиры придется поменять на гражданскую одежду. Медики вроде как думают, хотя, по нашим данным, часть из них уже заявила, что подастся в частную медицину.

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