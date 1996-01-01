Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Военных медиков увольняют из рядов Вооруженных сил России
Медики-военнослужащие, работающие в госпиталях, военных санаториях и прочих лечебных учреждениях, расположенных на Дальнем Востоке, стали в массовом порядке получать предписания о скором увольнении из рядов Вооруженных сил России. Впрочем, такая же участь постигла или постигнет в ближайшее время десятки тысяч военных по всей стране. Такие жесткие меры предусмотрены реформой, проводимой новым руководством Минобороны.
Главная идея реформаторов заключается в том, чтобы закрыть гражданскими специалистами должности в армии, которые не имеют непосредственного отношения к функционированию боевых частей. Под такую "рокировку" попадут военные медики, работники юстиции, хозяйственники, наши братья-журналисты и пр. По некоторым данным, в армии останутся лишь 150 тыс. офицеров, что в три раза меньше нынешнего показателя. Задумка понятна: через несколько лет армия должна представлять собой компактный, мобильный и высокопрофессиональный механизм по защите интересов страны. А достижение таких целей связано, в том числе, и с увеличением денежного содержания и усилением социальных льгот военнослужащим. Сегодня же выходит, что, например, на положенное военным жилье может претендовать и командир атомной подлодки, и тетушка-банщица в звании ефрейтора. То же и с пенсией...
В Минобороны решили, что это непорядок. Согласно новым установкам, должности, не относящиеся напрямую к военным делам, будут отданы "на откуп" гражданским лицам. Это гораздо выгоднее и удобнее. Гражданских не нужно будет обеспечивать квартирами, бесплатными ежегодными поездками по стране и прочими военными "добряками". Понятно, что с медика, ходящего на боевые дежурства на подлодке, никто погоны снимать не будет, а вот, например, в военных санаториях решено это сделать по полной программе.
Так, по некоторым данным, только в главном госпитале ТОФ во Владивостоке под "съем погонов" попали свыше 70 должностей. Это высококвалифицированные специалисты, без которых одно из лучших лечебных заведений региона может стать третьеразрядной лечебницей. Впрочем, спецам, многие из которых имеют выслугу лет, предложили остаться на своих должностях, но только мундиры придется поменять на гражданскую одежду. Медики вроде как думают, хотя, по нашим данным, часть из них уже заявила, что подастся в частную медицину.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
- На фестивале "Зима начинается с Якутии" зажгут и покажут "Елки"
- На Сахалине строят школы будущего
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский