В МГУ им. адмирала Г. И. Невельского состоялось посвящение в курсанты вчерашних абитуриентов

Этот день стал одним из главных в жизни молодых людей, отныне навсегда связанных с морем.

Актовый зал МГУ был переполнен. Поздравить первокурсников со знаменательным событием прибыли не только родные и близкие, но и почетные гости из администрации Владивостока, руководители судоходных компаний, портов и пароходств. В их числе и выпускник 1983 г. Дальневосточного высшего инженерно-морского училища, а ныне глава крупнейшей судоходной компании России ОАО " Совкомфлот" Сергей ФРАНК.

Обряд посвящения для будущих судоводителей, судомехаников набора 2008 г. открыл ректор МГУ Сергей ОГАЙ. Он произнес напутственную речь перед ребятами, которым предстоит продолжить лучшие традиции морского учебного заведения и Российского флота, а затем отдал команду: "Форменные воротнички как символ славы и доблести надеть!" Первокурсники все как один выполнили команду. " Вот сейчас вы - курсанты!",- торжественно заявил ректор. Из числа курсантов, зачисленных на ранее сугубо мужские плавательные специальности, выделяются пять девушек. Рекорд за последние 10 лет.