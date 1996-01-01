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Не надо меня строить!
Видит Всевышний, я хотел промолчать. Потому как доказывать в сто первый раз то, что люди путают причины и следствие, бессмысленно. Если они так упорно делают, значит, за этим что-то есть. Проблема только в том, что среди этих людей числятся и президент страны, и премьер, и министры, и далее по списку... Открыть рот, фигурально выражаясь, меня заставило то, что здесь наметилась новая тенденция - высокопоставленные деятели теперь пытаются обвинить в том, что у нас не ловится крокодил и соответственно не растет кокос... самих дальневосточников. Обидно, понимаешь...
Отшумели высокопоставленные визиты на Дальний Восток. Причем отшумели буквально. Так, вся страна наблюдала, как наш президент громогласно застраивал золотодобытчиков Колымы. И все с ним, конечно же, соглашались. Как это так, возмущались обыватели, страна этим бездельникам-золотишникам доверила богатейшие ресурсы, а они не чешутся. Это же золото! Оно всегда в цене. К ногтю! Самое грустное здесь заключается в том, что ни один канал не показал тех людей, которые вызвали столь бурную реакцию президента. Так за что же они удостоились такой чести? Наш корреспондент в дни визита был в золотоносной житнице страны и поговорил с "бездельниками".
Оказалось, что золотишники осмелились пожаловаться. Вы, надеюсь, понимаете, что за люди старатели? Эти суровые мужики НИКОГДА не жалуются! Их не напугаешь ни холодом, ни голодом, ни сумой, ни, да-да, даже тюрьмой. Но даже они вынуждены были задать президенту нелицеприятные вопросы, получив за это то, что мы с вами и увидели по телевизору. А спрашивали они главу государства о том, как можно добывать золото при цене на дизтопливо в 40, или сколько там рублей за литр? Одна из золотодобывающих компаний по итогам сезона была вынуждена продавать трактора, чтобы выплатить зарплату коллективу. То есть сказали президенту, что на Дальнем Востоке сегодня даже ЗОЛОТО ДОБЫВАТЬ НЕВЫГОДНО. За что и получили. Резкий тон президента, думается, во многом был вызван тем, что президентский визит просто был плохо подготовлен всякими там "засадовоколечными" аналитиками.
Активнее браться за лопаты, бензопилы, рыболовные сети, рычаги станков и пр. штуковины, с помощью которых удваивается ВВП, призывал и премьер. Дескать, вот вам наше столичное внимание, а вы взамен усерднее работайте мышцами и, если такие еще остались в регионе, мозгами. Ему вторили просто министры, почему-то уверенные, что все их программы, разработанные в тиши кабинетов, должны непременно работать в наших условиях. А если не работают, значит, - к ногтю исполнителей на местах. А критиков и прочих паникеров с берегов Тихого океана и слышать никто не хочет. О каких 40 рублях за литр дизеля они кричат, вопрошают министры. Да вы на любой московской заправке спросите, нет таких цен.
Похоже, устали министры от нас. Все у нас не так, как у людей. Отсюда и высокопоставленное раздражение. Они нам про инвестиции, а мы "в обраточку" - все больше про дотации, поскольку каждый живущий здесь знает, что практически любое производство в регионе при таких тарифах и ценах обречено на провал.
То же о людях. Уважаемый журнал "Эксперт" недавно выдал, что в Приморье булка хлеба уже тянет на 50 руб. Загнули, конечно, изрядно, но, думается, лучше этого не опровергать. Во-первых, пусть все знают, каково нам тут живется, а, во-вторых, если соотнести средние зарплаты в крае и в той же Москве, то в наших бюджетах доля хлеба настолько и тянет. А то повадились вешать нам лапшу на уши про дорогую столицу. Ну-ну...
Опять же многим москвичам за их тяжкую жизнь положены доплаты. Вот столичные пенсионеры исправно получают практически вторую пенсию. А возьмите наших дорогих, без сарказма, Героев России и СССР. Слава богу, им теперь доплачивают относительно неплохие деньги. Так вот, герой-москвич получает как минимум на 16 тыс. руб. больше героя из, допустим, Хабаровска. Даже геройски погибнуть москвичу выгоднее. Уж извините за прагматичный подход к теме. Не верите? Зря. Оказывается, сегодня материальная поддержка семей погибших военнослужащих в Приморье составляет 25 тыс. руб. в год. В Москве... 90 тыс.
И не суть важно, из каких бюджетов эти доплаты - на столицу вся страна работает. Нет, мне не жалко денег для людей. Тем более героев. Просто не надо нас выставлять бездельниками и недотепами, которые так и лезут в столицу, вместо того чтобы самим двигаться в светлое будущее. На топливе по 40 руб. за литр.
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