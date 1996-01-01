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Форум рестораторов и отельеров собрал участников и гостей со всего Дальнего Востока, Москвы, а также из Вьетнама и Германии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В нешуточных состязаниях столкнулись лучшие кулинары, кондитеры, бариста, бармены, повара и официанты. Почти во всех номинациях первые места заняли хабаровские конкурсанты, за исключением одной номинации - диплом лучшего бариста отправился во Владивосток.

Участие во Втором Межрегиональном Дальневосточном форуме рестораторов и отельеров приняли более 100 человек. Среди них конкурсанты, жюри, преподаватели семинаров и ведущие мастер-классов со всей России. Среди городов-участников отметились Владивосток, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Хабаровск. Участникам был дан шанс доказать не только свое профессиональное мастерство, но постоять за честь, имя и престиж заведения, которое они представляют. Также на форуме принимали титулованных гостей из Москвы и Вьетнама, которые были приглашены для проведения мастер-классов по кондитерскому искусству, кулинарии и мастерству бариста.

Конечно, наибольшее внимание привлек конкурс поваров. Тренер из Москвы, член федерации итальянских поваров Сергей КЛЮЧАНСКИЙ раскрывал секреты приготовления 12 эксклюзивных блюд. Зрителям запомнилось карпаччо из филе лосося с морским гребешком и средиземноморским салатом, - это было восхитительно и на вид, и на вкус. Будем надеяться, что такое блюдо в скором времени появится и в хабаровских ресторанах.

Также привлек внимание мастер-класс профессионального тренера-бариста из Москвы Дмитрия МИЛЬШИНИНА. По его словам, в Хабаровске много талантливых бариста и уровень нашего города достаточно хорош, но есть над чем работать. С ним солидарна и судья конкурса бариста, заместитель директора по сервису ООО "Лавита" Екатерина ШИЛОВА: "Я знаю, как начиналось хабаровское движение мастеров приготовления кофе, практически с нуля. А ведь это очень сложная наука. Нашим бариста нужно больше работать над техникой. Но и на сегодняшний день уровень профессионализма достаточно высок".

Немало внимания привлек и конкурс кондитеров. В помещении ресторана "Овертайм", где проходил форум, все желающие могли увидеть настоящие произведения кондитерского искусства: цветы из марципана и шоколада, торты в виде герба и карты края и роскошные трехъярусные свадебные торты.

Самое необыкновенное и поистине идеально исполненное изделие представил Олег МОРОЗОВ, кондитер ООО "Новоторг". Он создал точную копию недавно открытого в Хабаровске памятника первооткрывателю города капитану Якову Дьяченко. Произведение было выполнено из темного шоколада. По словам мастера, на создание сладкой, но достоверно точной копии памятника ему понадобилось 5 дней и 9 кг продукта.

Достойным закрытием форума стало вручение дипломов и призов победителям и участникам.

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