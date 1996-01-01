Мэр Игорь Пушкарев заинтересовался котельными

Восемь объектов теплоснабжения были проверены 8 октября рабочей комиссией городской администрации Владивостока.

Первым объектом рабочей поездки главы города Игоря ПУШКАРЕВА по проверке готовности объектов теплоснабжения города к отопительному сезону стала котельная № 61 по ул. Шоссейной. В составе комиссии 11 человек - заместители главы, работники ОАО "Городские тепловые сети". В пути следования к ул. Шоссейной глава Владивостока выслушал доклады специалистов о завезенном на котельные топливе, расходовании средств, наличии проблем, для решения которых необходимо вмешательство мэрии.