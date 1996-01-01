Программа ВТБ "Мир без слез" стартовала и во Владивостоке

В минувший вторник детскому Краевому противотуберкулезному санаторию №1 (Владивосток) в рамках благотворительного проекта "Мир без слез"", учрежденного ВТБ, был подарен целый комплекс реабилитационного оборудования. Санаторий проводит профилактическое лечение от туберкулеза и оздоровление детей в возрасте от трех до семи лет, большинство из них - дети-сироты и ребята из неблагополучных семей. На данный момент там проживают 54 ребенка.

Для маленьких пациентов был приготовлен и настоящий сюрприз - встреча со всеми любимыми героями телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюшей, Степашкой и Мишуткой. Детский праздник проводили артисты этой программы - Наталья ГОЛУБЕНЦОВА, Игорь КАПАТОВ и Владимир ЩУКИН. Знакомство с любимыми героями стало прекрасным подарком для юных зрителей. Ребята вместе со сказочными друзьями играли, пели, отгадывали загадки. По окончании праздника все малыши получили подарки и массу положительных эмоций, которые, будем надеяться, сыграют не последнюю роль в их выздоровлении.