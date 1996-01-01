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Программа ВТБ "Мир без слез" стартовала и во Владивостоке
В минувший вторник детскому Краевому противотуберкулезному санаторию №1 (Владивосток) в рамках благотворительного проекта "Мир без слез"", учрежденного ВТБ, был подарен целый комплекс реабилитационного оборудования. Санаторий проводит профилактическое лечение от туберкулеза и оздоровление детей в возрасте от трех до семи лет, большинство из них - дети-сироты и ребята из неблагополучных семей. На данный момент там проживают 54 ребенка.
Для маленьких пациентов был приготовлен и настоящий сюрприз - встреча со всеми любимыми героями телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Хрюшей, Степашкой и Мишуткой. Детский праздник проводили артисты этой программы - Наталья ГОЛУБЕНЦОВА, Игорь КАПАТОВ и Владимир ЩУКИН. Знакомство с любимыми героями стало прекрасным подарком для юных зрителей. Ребята вместе со сказочными друзьями играли, пели, отгадывали загадки. По окончании праздника все малыши получили подарки и массу положительных эмоций, которые, будем надеяться, сыграют не последнюю роль в их выздоровлении.
ДосьеБлаготворительная акция, организованная ВТБ, стартовала еще в 2003 г., банк предоставил Московской областной детской психоневрологической больнице специальную мебель для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). После пяти лет работы этой программы многие больницы Москвы и Санкт-Петербурга получили в дар дорогостоящее оборудование, специализированную мебель и лекарственные средства. Программа "Мир без слез" также предусматривает возможность выбора больницами необходимой медицинской техники и лекарственных средств, после чего организатор оплачивает их стоимость.
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