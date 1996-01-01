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Идеальную сексуальную совместимость можно встретить в двух местах: в дамских романах и собственных фантазиях
К сожалению, романный штамп "созданы друг для друга" к реальности почти не имеет отношения. Потому что сексуальная совместимость чаще всего - результат совместной работы. Над чем? Как раз над теми областями сексуальной жизни, в которых обнаружена несовместимость. Самые частые области разногласий - это биоритмы, разница темпераментов и сексуальных предпочтений. О том, как бороться с сексуальными несоответствиями, мы расспросили врачей-сексологов.
Биоритмы, биоритмы, а я маленький такой
"Томаш работал с семи до четырех, а она - с четырех до полуночи. Не завтракай она с ним, они могли бы общаться друг с другом только по воскресеньям. Поэтому она вставала одновременно с ним и лишь после его ухода, снова ложась, засыпала" (Кундера. "Невыносимая легкость бытия").
Все биоритмы делятся на два типа. Одни (их меньшинство) заданы генетически и коррекции не подлежат. Другая группа биоритмов связана с приспособлением организма к среде - а следовательно, может запросто меняться в ответ на изменения внешних условий.
Пара, жалующаяся на несовпадение биоритмов, как правило, имеет в виду одно из двух: либо принципиально разные пики сексуальной активности, либо несовпадение совиного и жаворонкового расписания, сильно сокращающее время для общения и близости. Иными словами, у каждого в паре разные представления о том, когда же следует заниматься сексом.
Сергей АГАРКОВ, врач-сексолог, доктор медицинских наук: "Не бывает глобального несовпадения биоритмов. Всегда, даже при очень разной биоритмологии людей, есть промежутки времени, удобные обоим. Или, например, можно сделать так, что сегодня вы занимаетесь сексом тогда, когда это нравится одному, а завтра тогда, когда другому. Поэтому разница в биоритмах партнеров сексуальную жизнь разрушить не может. Впрочем, не помешает возникшие проблемы обсудить. Однако ни в коем случае не заводите разговоры в постели. Постель не место для выяснения отношений".
Евгений КУЛЬГАВЧУК, врач-сексолог, психотерапевт: "В такой ситуации не надо сваливать все на якобы биологию - а надо идти друг другу навстречу. В выходные - использовать день. И никакие другие дела не могут быть важнее! Нужно помнить о приоритетах. Семья превыше всего, любых дел. А сексуальная жизнь - важная составляющая гармоничной семьи. Если у вас не совпадают графики работы, то подумайте о том, чтобы кому-то ее сменить. Иначе рано или поздно могут найтись "помощники" или "помощницы" по сексуальной части на обеих работах. Плюс из такого брака постепенно выхолащивается эмоциональность. Люди превращаются в сожителей, причем нарастает отчуждение".
Темпераментом не вышел
Распространенная, но не слишком обсуждаемая ситуация: различные темпераменты. Конечно, глянцевые журналы приучили нас считать, что порядочный современный человек должен хотеть секса всегда и везде. И тем не менее один хочет раз в две недели, другому просто необходимо, чтобы это происходило, как минимум, в 5 раз чаще.
Сергей Агарков: "Различия в темпераменте, конечно, могут разладить сексуальную жизнь. Но опять же тогда, когда партнеры не стремятся найти компромисс. Самый лучший рецепт преодолеть это несоответствие - забыть про себя и постараться пойти навстречу любимому. Причем обычно легче это сделать тому, кто в семье играет роль ведомого. А правильнее - чтобы движение происходило в сторону того, кто более темпераментный. Ну и, конечно, нужно разговаривать".
Евгений Кульгавчук: "В такой ситуации можно расширить диапазон приемлемых ласк - включить оральный секс, мануальную стимуляцию. Важно не ждать ухудшения отношений и накапливания обид, а обсудить вопрос несоответствия темпераментов друг с другом. Но часто возникает проблема, как это донести друг для друга. И сделать так, чтобы вторая половина воспринимала это с благодарностью. Можно прибегнуть к посредничеству врача-сексолога".
Для многих актуальная проблема: как не предстать в глазах второй половины развратником, предложив сексуальные игрушки или новые формы секса? Дело может дойти и до подозрений и вопросов: "Где тебя этому научили?" Успокаивает только то, что вопросы сексуальной раскрепощенности - исключительно культурного свойства. В них нет ни капли биологии, ни грамма физиологии. Поэтому будем решать их, простите за выражение, культурно.
Сергей Агарков: "В своем большинстве мужчины более раскрепощенные в сексе, чем женщины. Услышав от своего партнера предложение попробовать что-нибудь новое: игрушки или другой вид секса, главное - не говорить сразу "нет". Согласитесь. В конце концов, он не потащит вас сию же минуту делать предложенное. Вы же в свою очередь покажете готовность поддержать его желания. После того как вы "гипотетически" согласились, попробуйте задать наводящие вопросы: почему он захотел такого и что именно ожидает. В конце концов, в ходе разговора вы не только лучше поймете мотивы любимого, но и сами решите - сможете вы пойти на это или нет. Ведь на мотивированный отказ любой имеет право".
Евгений Кульгавчук: "Это очень деликатный вопрос, требующий деликатного обсуждения. Лучше всего попробовать привлечь третьи источники: "Прочитал(а) вот о таком - что ты об этом думаешь?" Небольшие дозы алкоголя не помешают такой беседе. И момент должен быть соответствующим. Если партнер осуждает "прочитанное", придется искать другие варианты".
В сухом остатке
По наблюдениям сексологов, пары, способные к кооперации, оказываются гармоничны в сексе. Для тестирования на кооперацию существует устройство, главным действующим лицом которого является стрелка. К устройству подключены две ручки - для каждого из партнеров. Упомянутая стрелка из вертикального положения постоянно стремится отклониться в какую-то сторону. Но оба тестирующихся, крутя ручку, могут вернуть стрелку на место. Однако если кто-то сильно "перегнет палку", то стрелка начнет отклоняться в другую сторону. То, как быстро пара научится выдерживать стрелку в требуемом положении, говорит об их способности к кооперации.
Если люди хорошо справляются с этим тестом, то и в вопросах сексуальных предпочтений они тоже сумеют договориться.
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