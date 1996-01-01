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Тайваньские и немецкие сексологи провели сравнительный анализ влияния секса на жизнь и возраст смерти людей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совокупление не менее одного раза в неделю может продлить жизнь мужчины до восьмидесяти лет, утверждают тайваньские ученые. Вот только с женщинами все обстоит иначе, доказывают немецкие сексологи. Согласно данным статистики, у незамужних женщин, которые никогда даже не сожительствовали с партнером, отмечалось хорошее психическое здоровье, в отличие от мужчин-холостяков, которые чувствовали себя лучше, если рядом с ними была женщина, передает Медицинская информационная сеть.

Чтобы на 50% увеличить шанс пережить 80-летний рубеж, мужчине достаточно раз в неделю вступать в половую связь, свидетельствуют результаты проведенного исследования. Регулярные упражнения подобного рода на 50% снижают риск смерти от инсульта, на 30% от сердечного приступа и на 40% от диабета.

Сравнительный анализ жизни и возраста смерти пожилых мужчин показал, что те, кто остался в одиночестве, чаще умирают намного раньше, чем их наделенные вниманием собратья. Если мужчина остался без жены или любовницы в возрасте 65 лет, то вероятность его смерти до 80-го дня рождения увеличивается на целых 70%.

И причиной тому, по мнению специалистов, является тестостерон - гормон, уровень которого влияет на весь организм мужчины в целом. Обследование 800 мужчин в возрасте от 50 до 91 года продемонстрировало, что чем ниже показатели этого гормона в мужском организме, тем выше вероятность смерти от вышеупомянутых болезней.

Однако к женщинам совет тайваньских сексологов, увы, не применим. По данным исследования немецких специалистов, регулярный секс не лучшим образом влияет на продолжительность жизни женского пола: он вызывает гормональные изменения, причем, скорее, неблагоприятные.

Для справки, тестостерон является наиболее активным среди других андрогенов, маскулинных, или мужских, половых гормонов, которые вырабатываются в яичках у мужчин и надпочечниках у обоих полов. Он регулирует развитие мужских половых признаков у мальчиков и подростков в процессе возмужания и поддерживает их наличие в течение всей остальной жизни.

Тестостерон стимулирует процессы роста и синтеза протеина, развитие мускулатуры и отложение кальция в костях. Помимо того, тестостерон играет важнейшую роль в регуляции сексуального поведения и возникновении сексуальных интересов и влечения. Вероятно, именно тестостерон ответственен за подъем сексуальной энергии и сексуальный отклик, причем как у мужчин, так и у женщин.

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