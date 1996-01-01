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Десять "подрывных" ИТ-технологий ближайшего будущего
Журнал InfoWorld опубликовал рейтинг десяти "подрывных" технологий, которые, как полагают специалисты, в течение ближайшего десятилетия будут оказывать наиболее сильное влияние на развитие ИТ-отрасли и жизнь людей.
Первое место в списке занимает концепция "вычислительных облаков" (Cloud Computing) - источник аппаратных ресурсов, доступ к которым предоставляется через Сеть. Эксперты полагают, что из-за высокой стоимости аренды площадей и электроэнергии отрасль информационных технологий рано или поздно придет к тому, что компаниям будет уже невыгодно строить свои центры обработки и хранения данных. Все необходимые ресурсы корпоративные пользователи смогут за определенную плату арендовать у провайдеров "вычислительных облаков".
Второе место авторы рейтинга отдали новому поколению человеко-машинных интерфейсов. Эксперты считают, что к 2018 году уже мало кого можно будет удивить носимыми дисплеями, внешне не отличимыми от обычных солнцезащитных очков, и системами голосового управления. Замыкают первую тройку вычислительные системы следующего поколения. По мнению специалистов, компьютеры будущего смогут загружаться за считанные секунды и работать практически без сбоев, а управлять ими станет намного проще.
На четвертой позиции списка расположились гаджеты для сбора информации, которую получает человек. Компактные устройства будут постоянно записывать видео- и аудиоданные и сохранять их в "вычислительном облаке". Пятую строку рейтинга авторы приписали смартфонам, которые, как ожидается, с течением времени обзаведутся средствами распознавания голоса и лиц, проецируемой клавиатурой и пр.
Автоматизированным технологиям производства, не требующим участия людей, составители списка отдали шестое место. Далее следуют качественно новые системы распознавания изображений, обеспечивающие очень высокую точность. Восьмая позиция досталась городским системам контроля. По мнению экспертов, благодаря развитию информационных технологий и средств видеонаблюдения власти смогут без проблем распознавать лица людей, попавшие в объективы камер, отслеживать их перемещение и пр.
На девятом месте находятся новые технологии беспроводной связи. Наконец, замыкает список изменение взаимоотношений между людьми. Специалисты полагают, что из-за бурного развития социально ориентированных сервисов пользователи фактически перестанут ощущать разницу между онлайновыми и офлайновыми друзьями.
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