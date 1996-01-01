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Стресс наносит поражение производительности труда
Компания Avaya объявила об итогах исследования, проведенного среди предприятий малого бизнеса в России, США, Великобритании, Италии и Франции, посвященного причинам спада производительности труда сотрудников.
Среди основных причин потери производительности респонденты называют стресс - в России этот фактор отметили больше половины опрошенных (58%). Во многом стресс связан со сложностями, которые испытывают сотрудники, ежедневно тратящие большое количество времени на дорогу до работы. Так, подавляющее большинство россиян (95%) считает, что именно транспортные проблемы негативно влияют на работоспособность.
Те предприятия российского малого бизнеса, которые считают убытки от спада производительности, указали, что потери ежегодно составляют от 119 000 до 476 000 рублей (у 56,3% опрошенных), а в отдельных случаях достигают 1,1 млн рублей. Почти 90% российских предприятий, которые не проводили таких подсчетов, были крайне удивлены тем, что компания теряет в среднем 47 600 рублей в год на работника.
8 из 10 участников опроса, представляющих российский малый бизнес, признают, что сотрудники предпочитают гибкий рабочий график более высокой зарплате. 94% российских работодателей готовы дать сотрудникам возможность работать из дома, но в ограниченном объеме (1 день в неделю), и при наличии подходящих технологий для поддержания коммуникации.
75% респондентов допускают возможность полного перехода сотрудников на надомную работу, если придется столкнуться со значительными затратами на приобретение дополнительного офисного пространства или на переезд.
Одним из преимуществ надомной работы 16% респондентов из России (больше, чем в других странах) указали, что эта возможность улучшает экологическую обстановку в городах благодаря снижению количества автомобильных пробок.
Статистика также доказала, что удаленная работа сокращает количество больничных листов. Поскольку работникам, которые подхватили простуду, нет необходимости ехать в офис, они не могут стать источником инфекции для остальных коллег. И, конечно, работа из дома - отличная возможность для людей с ограниченными физическими возможностями или больным с травмами, которым прописан постельный режим.
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