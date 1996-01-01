Непрерывное образование

В условиях демографического спада вузам придется набирать для обучения людей старшего поколения. Как предполагает министерство образования и науки, большую роль будет играть в образовании взрослых людей неформальное образование: например, курсы, тренинги, короткие программы, которые могут предлагаться людям на любом этапе образования или профессиональной карьеры.

И министерство наконец-то заметило "спонтанное" образование, процветающее в России. Это - когда граждане стремятся к самообразованию в современной насыщенной культурно-образовательной среде. Для такого самообразования необходимо использовать традиционные музеи и библиотеки, школы, а также радио, телевидение, другие СМИ, активнее формировать образовательные интернет-ресурсы.

Надо признать, министерство немного запаздывает в своих советах и действиях. Неприкаянными взрослыми еще лет десять назад занялись "образовательные миссионеры" из-за рубежа, тоталитарные секты и просто предприимчивые люди, желающие заработать на тяге людей к просвещению. А сегодня курсы и тренинги растут, как грибы после дождя.

"Многие люди напоминают мне обезьян, которым показали ящик, наполненный бананами, - такими словами начинает свою вводную лекцию одна из зарубежных миссионерш, желающая просветить "темных" россиян. - В этом ящике маленькая дырка. Такая, что едва протиснуться в заветный ящик может только рука, а обратно с бананом - уже нет. Обезьяны часами сидят возле ящика, зажав в руках бананы. Так и вы с вашим грузом прежних парадигм. Не знаете, отбросить ли то отжившее, что мешает вам двигаться вперед, или так и остаться сторожить свой ящик с "бананами".

Далее еще около часа такой же напористой речи, убеждающей людей менять свой прежний образ мыслей, и приглашение к этой самой миссионерше на "научные семинары и занятия". Дама обещает обучить народ "согласно последним научным технологиям".

Затем к делу обрабатывания масс подключаются люди, уже окончившие эти курсы. Среди них неожиданно обнаруживается глава одного из подмосковных районов (не исключено, что и липовый). Интересно, кто оплатил этому главе курсы, после которых он отбросил свои "бананы"? Просвещение-то здесь недешевое. Три месяца - около тысячи долларов. Осторожно оглядываю людей, пришедших на встречу. Не бедствующие люди. Интеллигентные на вид. Только что они забыли здесь? Чего ждут? Новых знаний? Здесь если что и подхватишь ненароком, так только набор банальностей. Собеседников? Единомышленни-ков? Неужели нет менее затратного способа? Возраст собравшихся - 35-55 лет. Самый неподходящий возраст для компаний, подбирающих себе сотрудников для работы. Возраст "лишних" людей.

После завершения сеанса (так и хочется сказать - сеанса гипноза) часть людей все-таки потянулась к столам записи. Проворные молодые люди взялись за "сбор урожая". "А у вас есть лицензия от Минобразования?", - застаю я врасплох одного такого борзописца. От удивления (видимо, нечасто здесь задают такой вопрос) он теряется, пару секунд беспомощно озираясь по сторонам. Потом спохватывается и бодро говорит: "Да, конечно. Только обратитесь к старшему менеджеру".

Старший менеджер проясняет ситуацию: фирма оказывает консультационные услуги населению, а не образовательные. И все у них с бумагами в порядке. Вот, собственно, и все. Только зачем тогда консультацию называть образовательными курсами?

Тут уместно вспомнить о знаменитом народном университете имени ШАНЯВСКОГО. Был такой до революции в России. Каждый жаждущий знаний мог прийти туда и бесплатно послушать лекции простых гениев эпохи. А читали там профессора Московского госуниверситета, знаменитые физики, математики, психологи… Сегодня "просвещением" народа занимаются полуграмотные "гуру", срубающие бабки.

Некоторые регионы уже проявляют активность в развитии образовательных программ с участием людей старшего и пожилого возраста. В качестве примера можно привести Чувашию, где при общеобразовательных школах недавно открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров. Но, похоже, взрослых людей интересуют все же не только компьютеры. И предложенное второе высшее вузовское образование пока устраивает далеко не всех. Хотя сегодня есть уже и 70-летние студенты, это скорее исключение из правил. Взрослым не предложены качественные и недорогие образовательные услуги.

По мнению академика РАМН Бориса ВЕЛИЧКОВСКОГО, все периоды улучшения общественного здоровья в нашей истории совпадают с повышением трудовой мотивации, с появлением возможности или даже надежды на лучшее. Сегодня утрата эффективной трудовой мотивации дееспособным населением России является главной причиной становления и развития хронического социального стресса. Особенно туго приходится мужчинам.

"То, что взрослые посещают такие курсы, свидетельствует скорее всего об их желании поскорее выйти из затруднительной ситуации с работой. Если курсы помогают им в этом, свою задачу они выполняют, - считает директор Центра социологии образования РАО Владимир СОБКИН. - Главное, чтобы при этом организаторы курсов, как и Остап Бендер, чтили Уголовный кодекс".