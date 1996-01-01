ЦКП-В готов стать коммуникативной площадкой для сборки новых образовательных технологий

В сентябре в бизнес-центре "Хендэ" состоялась публичная лекция доктора философии, профессора Сергея ЯЧИНА "Становление общества, основанного на знаниях: что есть знание в пространстве нашего действия", организованная Центром корпоративного предпринимательства Владивостока (ЦКП-В).

- Мы достаточно давно занимается темой образования и подготовкой управленцев, и на современном этапе перед нами стоит задача масштабирования образовательного проекта. Нам важен диалог со всеми заинтересованными участниками о концепциях, подходах к современному образованию, как для расстановки собственных приоритетов, так и для последующей возможной кооперации, - заявил во вступительном слове к лекции директор ЦКП-В Александр БАБИН.

- Работа в сфере образования - это труд в постоянно меняющемся горизонте. Через публичные лекции мы хотим развить традицию проблемных дискуссий по вопросам современного образования, - комментирует формат городских публичных лекций и дискуссий директор ЦКП-В по развитию человеческих ресурсов Марина БАРИНОВА. - Источник развития - в наличии людей, которые овладели способом употребления знаний, ведущих к изменениям схем и стилей жизни.

Интересным оказался состав собравшейся на лекцию аудитории. На нее пришли 162 человека, и только четверть была представлена участниками ЦКП-В. Тема заинтересовала не только преподавателей (и не только философии) из ДВГТУ, ДВГУ, ВГУЭС, ТГЭУ, но и сообщество образовательных технологов, аспирантов, студентов вышеназванных вузов, а также МГУ и Дальрыбвтуза.

Возможно, именно формулировка в теме вопроса "Что значит знание в пространстве нашего действия?" заинтересовала и топ-менеджмент приморских компаний: "В-Лазер", "Приморнефтепродукт", "Владивостокский морской торговый порт", "Владхлеб", "Инженерные классы", НТК, "Регион", "СилМир", "Тихоокеанская управляющая компания", Банк "Приморье", "Ланит ДВ", "Арктика", "ТехноДром", страховая компания "СоГаз".

Проявили интерес к теме и менеджеры в сфере культуры, общественные и творческие деятели из Ротарактклуба, Музея им. В.К. Арсеньева, специалисты администрации Владивостока, помощники депутатов Законодательного собрания края и Думы Владивостока, а также социально активные горожане.

Профессор Сергей Ячин в ходе лекции предложил создавать личные академии, объединяемые в последующем в сети:

- В современной академической ситуации учить студентов, не мотивированных знаниями, невозможно, особенно гуманитариев. А мотивированных в аудитории примерно пятая часть. Поэтому многие вузы идут на создание систем выявления и продвижения талантливых студентов. Данная цель соответствует принципам Болонского процесса, предусматривающим развитие индивидуального подхода к обучающемуся и предоставление возможности выбора учебных дисциплин и уровня, глубины их изучения в соответствии со способностями и наклонностями студента. Мы пытаемся сделать это, создавая некий контур для творческих лабораторий-мастерских. Выход на конечный результат - создание ассоциаций, персональных академий, чтобы студент вообще не заходил в обычную академическую среду, а мог бы двигаться от одной выдающейся личности к другой, получая от каждого преподавателя характеристику-рекомендацию. Но как обеспечить движение потока студентов разных вузов по этой траектории? Если бы ЦКП-В взял на себя роль центра этой логистики, было бы замечательно.

По словам Александра Бабина, "ЦКП-В, как и другие организации, поставившие перед собой задачи развития, сталкивается с катастрофическим кадровым дефицитом: с недостатком людей, готовых развиваться самостоятельно, развивать страну и мир. Таких людей нужно искать и объединять в сеть единомышленников. В каждом вузе можно найти несколько человек, кто хочет быть современным, следит за тем, что происходит в мире, путешествует, имеет свою практику. Они встроены в образовательные сети, иногда - в международные сети. Важно их выявить и скооперироваться с ними в деле современного качественного образования.

Рассказывая об образовательной политике ЦКП-В, Александр Бабин также сообщил корреспонденту "Золотого Рога", что в настоящее время формируется рабочая группа по исследованию бизнес-школ Азиатско-Тихоокеанского региона, их образовательных программ, методик, технологий и форм обучения, состава преподавателей, актуальных тем.

Это делается, с одной стороны, для использования лучших наработок в практике ЦКП-В, с другой, есть планы приглашать ведущих преподавателей бизнес-школ АТР с лекциями во Владивосток, а также направлять группы молодых амбициозных управленцев на обучение в страны АТР по программам управленческого образования. Важно, чтобы схемы современной управленческой деятельности осваивались и входили в жизнь человека.

Для этого необходимо специально спроектировать и организовать процесс обучения и воспитания, создать тип учебного процесса с мастерскими по изготовлению кейсов. Проектируя это, мы отвечаем на вопросы: кого учить? чему учить? как учить? где учить: в какой среде и организационной структуре?

Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент Группы компаний "В-ЛАЗЕР", профессор, ведущий активную преподавательскую деятельность:

- Можно ли изменить инфраструктуру, не меняя ничего внутри нас? Я уверен в обратном: важнее всего совершать реформы, изменяющие людей, а не структуры. Изолированные реформы высшего образования малоэффективны.

Требуется "встроить" эти изменения в более глобальные процессы, включая преобразования в среднем образовании, в науке и иных областях. По-видимому, неизбежно появление собственных образовательных структур внутри частных корпораций. При этом повысится спрос на фундаментальные знания и умение решать проблемы, а прикладные знания будут оставаться частью know how фирмы. Но ведь у нас еще и исследовательские центры в частных корпорациях не выросли.

Какие усилия нужно предпринимать в первую очередь, чтобы другие страны и веси с подобающим уважением смотрели в сторону нашего высшего образования? Давайте это обсуждать.

Марина М., преподаватель одного из вузов Владивостока:

- В лекции прозвучало, что только 20% студентов - обучаемые. А мне кажется, что всего 5% преподавателей мотивированы на качество преподавания.

Я вижу, что у ЦКП-В есть желание этих преподавателей в сеть заманить в хорошем смысле. Мне нравится идея вычленения преподавателей, нацеленных на совершенствование, но в то же время каждый из них имеет право идти своим путем. Как это делать? Я профессиональный преподаватель, меня коробит, когда говорят: есть профессионалы, имея в виду практиков, а есть преподы. Не каждый профессионал может быть хорошим преподавателем. Преподавать - это профессия. Будет правильно, когда будет и та, и та категория преподавателей. А будет сеть, я бы хотела принимать в ней участие.

Юрий ГЕРАЩЕНКО, заместитель директора Компании "Н.A.T.A.Недвижимость" по инвестициям:

- Ход на образовательные лаборатории, мастерские или площадки очень интересен! Готов оказывать максимально возможное содействие. Надеюсь, через некоторое время смогу провести курс по инвестициям не только для студентов, но и для более широкой заинтересованной аудитории.

Обсуждал лекцию профессора Сергея Ячина с одной знакомой. Она, как человек, пытающийся организовать свой бизнес, высказала большую заинтересованность в появлении возможности выбрать из предложенного образовательного меню ряд курсов, которые ей необходимы для успешного построения и управления бизнесом. И она готова за это платить.

Важно предложить потенциальному потребителю достаточно разнообразное и комплексное образовательное меню, чтобы мотивированные на активную деятельность люди могли найти на рынке адекватное предложение образовательных услуг.

16 октября, в четверг, в 19.00 в зале "Даймонд" бизнес-центра "Хёндэ" пройдет очередная публичная лекция.

Вице-президент Группы компаний "В-ЛАЗЕР" Сергей МИТРОФАНОВ выступит на тему "Векторы идеалов в жизни: как мы определяем свое место в жизни; источники нашей жизненной мотивации".

Приходите! Давайте вместе двигаться к осознанному действию.