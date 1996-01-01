В почтальоны по случаю

- Собаки - самые первые враги почтальонов, - убеждена Надежда Моисеевна КАРПЕНКО, почтальон 54-го отделения связи города Владивостока, расположенного на улице Рыбацкая, 8, станция Весенняя.

Еще лет десять назад здесь можно было ходить без опаски, хоть днем, хоть ночью. Сегодня, когда в округе появились коттеджи, надо оглядываться по сторонам, остерегаясь четвероногих охранников дорогой недвижимости. Того и гляди, выскочат из-за забора.

По словам Надежды Моисеевны, письмоносицы с 53-летним стажем, от собак буквально не стало проходу. Что такое острые собачьи клыки, Карпенко познала на собственном опыте. На ее ногах и руках множество шрамов, это последствия встреч как с бродячими собаками, так и с четвероногими секьюрити дорогих коттеджей. Сколько денег ушло на восстановление здоровья, Надежда Моисеевна ни разу не подсчитывала, но говорит, что очень много. И практически всегда из ее кошелька: хозяева собак всегда отказывали в компенсации материального и морального ущерба.

Кстати, первое боевое крещение Надежда Карпенко получила еще в начале своей карьеры. Как-то шла она с тяжелой почтовой сумкой, 18 кг на девичьих плечах - это не шутка, и на нее напала немецкая овчарка, сорвавшаяся с цепи. Собака повалила девушку и вырвала кусок мяса из ее правого бедра. Правда, тогда все обошлось относительно благополучно, рана зажила, а хозяева озверевшего пса оплатили Надежде расходы на лечение и компенсировали вынужденный простой.

- Это сегодня почтальонам дают машину, а когда-то мы пешком обходили свои участки. Да еще с большими деньгами, без охраны и без газовых баллончиков. Я ведь 20 лет разносила пенсию по домам. А район у нас, сами знаете, неспокойный, хулиганья много. Бывало распихаешь деньги по укромным местам, даже стыдно сказать куда, и идешь к клиенту. Я так тогда думала: если сумку вырвут, так хоть деньги не тронут, - рассказывает Надежда Моисеевна.

Вообще, за время работы на почте с Надежной Моисеевной случалось много интересного и забавного. Даже ее трудоустройство - дело случая. …В 1955 году, после окончании школы, отправилась Надя Карпенко во Владивосток на заработки.

- Я с родителями жила на острове Путятин. Жили мы бедно. Поэтому у меня была мечта устроиться на конфеточную фабрику. А на фабрике в отделе кадров был обеденный перерыв, - вспоминает Надежда Моисеевна.

Чтобы убить время, девушка решила прогуляться по Ленинской. Пошла, куда глаза глядят, а ноги привели ее к Владивостокскому почтамту. Наверное, так было угодно судьбе. А на почтамте ее встретили с распростертыми объятиями, почтальоны всегда были в дефиците.

Свой самый первый рабочий день Надежда Моисеевна запомнила на всю жизнь. Случилось это 13 марта. Перед этим как раз выпал снег и… прикрыл брошенную выгребную яму. Туалет снесли еще по осени, а яму закопать забыли. Куда и угодила счастливая Надя, засмотревшись на красоты природы. Пришлось ей возвращаться на почту, отмываться.

- Не реви! Это еще не горе, - успокаивала ее наставница Полина Федоровна. - Будешь, девонька, носить эту сумку, как и я, до седьмого десятка. А потом на пенсию пойдешь, - пророчески сказала тогда женщина.

И как в воду глядела. В этом году Надежде Моисеевне Карпенко, ветерану труда, кавалеру ордена Дружбы народов исполнилось 70 лет. Но уходить на отдых она пока не собирается. Говорит, "без почты будет скучно".