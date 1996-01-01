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Во Владивостоке пройдет общегородской субботник

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке объявлен общегородской субботник. Его проведение намечено на 11 октября, сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.

Субботник по санитарной очистке города включает в себя уборку улиц, парков, скверов, тротуаров, придомовых территорий, подъездов, подвалов, чердаков от мусора. Планируется ликвидация несанкционированных свалок.

В мероприятии по уборке Владивостока могут принять участие все жители краевого центра. Во всех управляющих компаниях города для субботника будет приготовлен необходимый инвентарь, которым могут воспользоваться горожане.

Администрация города обратилась ко всем руководителям муниципальных учреждений и предприятий других форм собственности с просьбой организовать свои рабочие коллективы на общегородской субботник.

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