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IT - идеология будущего
"Неделю информационных технологий - 2008" без сомнения можно назвать самым инновационным событием года. Именно оно призвано объединить усилия государственных структур, бизнеса, учреждений образования и здравоохранения в работе по продвижению и использованию современных Интернет-технологий.
Прошедшая с 22 по 26 сентября "Неделя" была очень насыщенной по программе. В рамках мероприятия прошла уже традиционная научно-практическая конференция, на которой читали доклады руководители госструктур РФ, проходили презентаций компаний и технологий, а также мастер-классы и круглые столы по актуальным проблемам развития сферы телекоммуникации. Впервые были проведены Открытые соревнования по радиоспорту. В этом виде представили сразу два первенства - по спортивной радиопеленгации ("Охота на лис") и скоростной радиотелеграфии. Также департамент связи и информатизации Администрации Приморского края, организаторы мероприятия, решили провести Интернет-форум, на котором были представлены возможности для получения новых сведений о программах и технологиях, с целью общения и обмена опытом.
IT - Выставка
И все же, безусловно, самым ярким мероприятием "Недели" стала Азиатско-Тихоокеанская выставка "Информационные технологии и связь".
"Край сейчас развивается и информация - главная из движущих сил прогресса, -рассказывает Князева Ксения Александровна, представитель компании АТР ДВ, - само время диктует необходимость проведения мероприятий подобного рода. Это уже вторая выставка "Технологий", в этом году участие приняли 15 компаний, в том числе из Петербурга, Москвы, центра России. Интерес людей средствами связи растет и большое число как участников, так и посетителей об этом свидетельствуют, ведь эта сфера малоизвестна, и главная проблема, с которой мы боремся - это недостаток информации о компаниях".
Нужно отметить, что борются успешно. Посетителям выставки была предоставлена уникальная возможность познакомиться с рынком телекоммуникаций, а также получить подробную информацию об услугах операторов связи Прим. края и Дальнего Востока. Участники (ОАО Дальсвязь, ТТК, НТК, Порт Телеком, Акос и т.д.) проводили различные презентации, акции, демонстрировали новые разработки. Например, компания "Мегафон ДВ", которая стала генеральным спонсором "Недели", порадовала зрителей презентацией сети третьего поколения 3G, а ФГУП "Почта России" провела акцию "Поздравь Приморье с 70-летием". Здесь посетителям предлагалось написать поздравление и отправить, а администрация уже потом выберет лучшее.
"От Морзе до Интернета"
Всю неделю в здании Администрации края работала необычная музейная выставка. "От Морзе до Интернета". Мероприятие стало своеобразной прелюдией к форуму "Неделя информационных технологий". Здесь были представлены как раритетные средства связи начала века, так и инновационные устройства будущего.
В сентябре Филиалу ФГУП "РТРС" Приморскому краевому радиотелевизионному передающему центру исполняется 80 лет, собственно говоря, этому событию выставка и посвящена. "Особенность композиции выставки заключается в том, что она оформлена в историко-хронологической последовательности, - говорит Василькевич Борис Франсович, специалист приморского филиала ОАО "Дальсвязь". - Посетителям представилась уникальная возможность сделать звонок из телефонной будки 1907 года, также зрители могли увидеть выставку современной аппаратуры, которую сегодня используют военные и правоохранительные органы".
Экспонаты на выставку предоставил музей связи "Дальсвязь" и музей ВГУЭС, а так же частные коллекционеры: А. Заремба "Знаки различия военных связистов и гражданских чиновников"; Ю. Костюков, И. Лесников представили связные и демонстрационные приемники, а Н. Филиппов оформил выставку-коллаж на технические темы, связанные с историей отечественного телефона.
Еще на выставке можно было увидеть телефонистку у старинного коммутатора начала XX века, бытовую композиция связиста с работающим патефоном, радиоприемник "Балтика" 1955 года, выставку почтовых марок по истории России, средства связи в годы ВОВ, телевизор "Экран" производства СССР, 1956 года, "Азбуку Морзе" и многое другое.
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