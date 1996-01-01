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Красоту спасет медицина.Эстетическая

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Дворце Культуры Железнодорожников с 11 по 12 сентября состоялась VII межрегиональная научно-практическая конференция с Всероссийским и международным участием по проблемам эстетической медицины "Дальневосточная осень 2008". На мероприятии присутствовали практически все значимые лица: и глава города Игорь Сергеевич Пушкарев, и вице-губернатор края по вопросам соц. сферы Дроздова Любовь Николаевна, и президент Дальневосточной Ассоциации Эстетической Медицины Юцковская Яна Александровна и многие другие.

Эстетическая медицина во всем мире - медицина сверхвысоких технологий. Очень ко двору пришлись компьютеры. Современная техника позволяет не только зафиксировать необходимую информацию, но и создать на этой основе образ послеоперационного эффекта. Очень часто изменение внешности, особенно ребенка, молодого человека - это изменение судьбы, отношения к жизни. Это раньше, в советские времена, чем более замученным выглядел сотрудник, тем выше ему цена была: горит на работе. Хотя, и в те времена были популярны такие операции, как увеличение груди маммопластика. Теперь надо быть подтянутым, моложавым, хорошо выглядеть - быть, как говорят, смотрибельным. Пластическая хирургия перестала быть хирургией с женским лицом - все больше среди соискателей красоты представителей сильного пола.

Природа далеко не всегда и далеко не ко всем благосклонна. И нам чаще всего приходится исправлять ее, природы, ошибки. Потому что физический изъян нередко действительно мешает человеку спокойно жить и трудиться. Скажем, оттопыренные уши, некрасивой формы нос или дефект верхней губы, или родимое пятно на лице. И вот что интересно: чем более явный дефект, тем легче хирургу-косметологу его устранить. Напротив, менее заметный дефект влечет более трудную по исполнению операцию.

Мода на эстетическую хирургию докатилась до России. Это естественно: такая отрасль науки позволяет сменить внешность, возраст, а в некоторых случаях всю судьбу. Диапазон ее возможностей, ее эффективность ныне таковы, что она дает уникальный шанс даже тем, кто раньше готов был смириться с ошибками природы.

Целью конференции явилось создание цивилизованных отношений в области Эстетической медицины, продвижение новых технологий, методов и методик; юридическая, информационная и правовая поддержка врача и работодателя в сфере оказания услуг в области медицинской косметологии. Темы конференции, возможно, несколько непонятны простому обывателю, но от этого своего значения не теряют: "Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике урогенитальных инфекций", "Новые технологии в области пластической и реконструктивной хирургии", "Малоинвазивные технологии в эстетической медицине" "Практическое решение актуальных вопросов дерматологии и дерматокосметологии" и другие.

- Мероприятие седьмое по счету, ежегодное, - рассказывает Ковальчук Екатерина Владимировна, член ММ (ДВАЭМ, Дальневосточная Ассоциация Эстетической Медицины), творческого коллектива курса косметологии, - на этот раз организовано при поддержке управления здравоохранения города и департамента здравоохранения Приморского края, некоммерческого партнерства "Дальневосточная Ассоциация Эстетической Медицины". В мае мы проводим конференцию в Хабаровске, а в сентябре во Владивостоке.

В таком значимом событии приняли участие специалисты из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Томска, Улан-Удэ, Краснодара. В рамках конференции прошли мероприятия: "Неделя специалиста эстетической медицины", "Маркетинг и менеджмент в индустрии медицинской косметологии" и "Школа практической микологии".

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