Во Владивостоке становится светлее

В столице Приморья продолжаются масштабные работы по ремонту и переоснащению уличного осветительного оборудования. На прошедшей неделе загорелись лампы на ул. Нерчинской и Ватутина. Мэр города Игорь ПУШКАРЁВ распорядился, чтобы за неделю "Горсвет" подключал не менее одной улицы.