Владивосток скоро увидит "четырехъядерные" ноутбуки

В октябре на рынок Владивостока поступят первые модели ноутбуков, основанные на новейшей процессорной технологии Intel Centrino 2. Правда, об этом корреспонденту "ЗР" заявили лишь в одной компании, специализирующейся на торговле компьютерной техникой. В зависимости от модели, разброс цен ожидается в диапазоне 17-40 тыс. руб.

Еще в одной компании сообщили, что такие компьютеры можно заказать с доставкой из Москвы. Соответственно к "столичной" цене ноутбука добавится и стоимость доставки. Большинство профильных магазинов никаких сроков предпочли не называть.

Новая технология от Intel включает в себя самый высокопроизводительный в мире четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme QX9300, работающий на тактовой частоте 2,53 ГГц.