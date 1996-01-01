В Арсеньеве "канализационный" металл меняют на пластик

В Арсеньеве идет замена металлических канализационных люков на пластиковые. Цель акции - предотвратить участившиеся в последнее время кражи люков. К сожалению, такие случаи в городе не редкость. Открытые люки, особенно в малоосвещенных районах, таят опасность для прохожих. В Арсеньеве уже был случай, когда зимой в открытый люк по улице Жуковского упал ребенок. Хорошо, что все обошлось благополучно.