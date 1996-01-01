Арсеньевский Анискин отличился

Участковый милиционер из Арсеньева Сергей ТВЕРДЯКОВ стал третьим на всероссийском конкурсе профмастерства.

Конкурс прошел в Волгограде. До этого Твердяков победил на аналогичном краевом конкурсе "Лучший по профессии". За победу в краевом конкурсе Твердяков получил от краевого УВД премию - 2,5 тыс. руб. В то время как его коллеги из других регионов за ту же победу получили кто новое авто, кто - плазменные телевизоры, кто - по 40-50 тыс. руб. А за третье место на всероссийском конкурсе Сергею вручили компьютер и две фотокамеры.