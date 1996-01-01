Реклама на голом месте

Британский телеканал "Айтиви" запустит принципиально новый вид рекламы, позволяющий телезрителям просматривать рекламные ролики, не отрываясь от телевизионной передачи, сообщает британская газета Times.

Алгоритм работы новой рекламной технологии заключается в том, что компьютер будет автоматически находить пустую область на экране, подобную небу или пустой стене, для размещения рекламных сообщений.

На сегодняшний день подобные технологии тестируются, и впоследствии телекомпания планирует применять их в процессе вещания.