Юбилею известного приморского юриста и политолога Семёна Яковлевича Улицкого посвящается

Часть 1. "Ваша статья, Семён Яковлевич,... очень нужная, да Вы иных и не пишете".

Всегда ли мы понимаем духовную значимость писем? Понимаем ли высокую ценность мгновения: письмо - частица жизни? В 30-томном собрании сочинений А. П. ЧЕХОВА - 17 томов занимают письма.

Некоторые ограничения накладывает вопрос: можно ли публиковать личные, не предназначенные для печати письма? На него отвечал Чехов: "...не понимаю, почему...нельзя".

Корреспонденция известного юриста, политолога, такого яркого человека, как профессор Дальневосточного государственного университета Семён Яковлевич УЛИЦКИЙ, знакомит с атмосферой его кипучей жизни. Это ценнейший и достовернейший источник сведений о незаурядной судьбе.

Письма его читали как талантливое литературное произведение. Адресаты гордились тем, что к ним расположен такой Человек. Его переписка выходит за рамки личного, заставляет вспомнить о высоком смысле человеческой жизни.

Улицкий мог бы сказать о себе словами Н. А. ДОБРОЛЮБОВА: "Делал я благое дело среди царюющего зла". За "благое дело" уважал его и состоял с ним в переписке П. Н. ПАНЧЕНКО. Павел Николаевич - доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный юрист Российской Федерации.

1.10.1999. С. Я.! Получил Вашу книгу "Занимательные уголовно-правовые казусы". Ценная вещь - решаем эти казусы с курсантами академии постоянно. Всем коллегам, в том числе приезжающим к нам в командировки, показываю Ваши книги...

...Должен сказать, что сейчас иной раз настолько плохие (и даже халтурно-плохие) "докторские диссертации представляются к защите (и защищаются), что стыдно за то, что такие ВИДНЫЕ УЧЁНЫЕ, КАК ВЫ, НЕ УВЕНЧАНЫ САМЫМИ ВЫСОКИМИ НАУЧНЫМИ ТИТУЛАМИ (все выделения в тексте сделаны нами - Н.С.) .

19.11.1990. Многоуважаемый С. Я.! (Речь об отзыве на докторскую диссертацию). Достаточно одной Вашей подписи, поскольку ВАШ ЛИЧНЫЙ АВТОРИТЕТ В НАУКЕ НАСТОЛЬКО ВЫСОК.

30.08.1991. С. Я.! Примите мои поздравления с Вашей, сделанной мастерски, статьёй в "Дальневосточном учёном" (1991, №7): "Этого я не сказал зрителям..." В ней та же художественная сила. Уверен, ВАШ МАТЕРИАЛ, как и предыдущие, БУДЕТ БУДИТЬ МЫСЛИ, ПРОБУЖДАТЬ ОТ СНА УСНУВШЕЕ (надеемся, что не тихо почившее) ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ, включая его политико-правовые пласты. Легко и выгодно сказать "центру", что та или иная его авантюра - хорошее дело, но очень трудно, как умеете Вы, дать центру дельный совет.

Ведь ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НЕ в том, чтобы ПОДДАКИВАТЬ СИЛЬНЫМ, а в том, чтобы ЗАЩИЩАТЬ СЛАБЫХ, КАК ПОСТУПАЕТЕ ВЫ, Семён Яковлевич. Сильные и сами себя защитят, а о слабых никто не хочет заботиться. А без такой заботы они гибнут как люди (спиваются, попадают в тюрьмы, бросают семьи, детей, ищут чего-то где-то и ничего не находят).

Т. ГДЛЯН, юрист, народный депутат СССР ещё ранее замечал: Семён Яковлевич... Прочитал Вашу книгу "Уроки жизни". Подписываюсь под каждым абзацем. Увидел честную и государственную позицию коллеги-профессионала. Москва. 08.05.1999.

Семён Яковлевич блестяще знал мировую историю, дипломатию, международное право. Он был Пушкиным истории ХХ в. Вернёмся к письмам П. Панченко.

22.09.2000. Вновь от Вас пакет. На этот раз высокая теория. У Вас прекрасно сочетается глубинная наука с очень впечатляющей публицистикой.

Исторические мотивы сейчас полезны. Книгу Вашу "Политические и правовые проблемы смертной казни" прочёл сразу же. Испытывал неподдельное удовлетворение оттого, ЧТО ЖИВА ЕЩЁ НАША НАУКА ПРАВА - В ЕЁ САМОМ ЛУЧШЕМ, КЛАССИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ. Очень понравилась трактовка политических аспектов проблемы. Сейчас многие открещиваются от Ленина. Я бы посоветовал этим людям написать лучше. Или хотя бы поискать тех, у кого лучше получится. Почему-то повелось - раз ссылаешься на МАРКСА, ЭНГЕЛЬСА, ЛЕНИНА, то ты - "против реформ". А если нападаешь на произведения этих мыслителей, то ты - новатор и "за реформы". Всё это очень мелко, грубо, нечестно.

Спасибо Вам за очень важную и высоконаучную работу. Уверен, что она войдёт в ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Семёну Яковлевичу тяжело было видеть раздувание в СМИ невидимых мероприятий, призванных, якобы, увеличить рождаемость. Этот мыльный пузырь - материнский капитал - должен был прикрывать темпы убыли населения, пока не прошли президентские выборы.

Проблема - смертность, а не рождаемость. Не повышая качество и продолжительность жизни (по данным кардиологов 2005 года, мужчины 7 лет не доживают до пенсии, средняя продолжительность их жизни 53 года), имитацией "материнского капитала" (с 2010 года) напомнили забытый ваучер. У Семёна Яковлевича был свой взгляд, другая аргументация, обман народа всегда переживал как личный.

7.07.1990. Большое спасибо за статью "Нужно ли повышать цену на хлеб?" Полностью разделяю отрицательный Ваш ответ на этот почти гамлетовский вопрос. Замысел повышения цен на хлеб - очередная провокация. Разговоры о компенсациях - ширма... Повышение цен на хлеб автоматически приведет к повышению цен на всё остальное продовольствие. Это очень хорошо показано в Вашей замечательной статье. Если тронем цены на хлеб - в стране неминуем голод... Первыми вымрут, будут бедствовать пенсионеры. Затем прочая малоимущая публика.

И какой при этом цинизм! Компенсации, видите ли, 15%. Да что же дадут эти 15%, если затевалось повышать цены в 2-3 раза. Да и начинают с хлеба, а кончат всем остальным.

В свое время повысили цены на винно-водочные изделия, и что получилось? Ежегодно травятся до 40 тысяч человек от ядохимикатов и самогона.

Ваша СТАТЬЯ, многоуважаемый С. Я., ОЧЕНЬ НУЖНАЯ, ДА ВЫ ИНЫХ И НЕ ПИШЕТЕ. Я горжусь контактами с Вами...

Когда ТВ своими программами, художественными фильмами судило мертвых, наших предков, спасших мир от фашизма, - отцов, прадедов, С. Я. написал книгу - она его личный памятник поколению, преподавшему урок героизма всему человечеству!

26.02.2000. Большое спасибо за Вашу книгу "Борьба с преступностью в период Отечественной войны". Мы стали уже забывать этот период нашей истории (как и всю советскую историю в целом). Ваша книга - очень нужная для современной России. Тем более что к 55-летию Победы.

Философ, социолог, писатель Александр ЗИНОВЬЕВ: Для Запада, который вел и продолжает вести войну против нашей страны, коммунизм был предлогом. И если бы не произошла Октябрьская революция, не сложился бы советский строй в СССР, Запад разгромил и захватил бы этот регион уже давным-давно. Россия давно уже стала бы колонией и была растащена на кусочки.

Если было нужно защитить интересы России, народа, обращались к Улицкому, знали: поможет, не оставит без поддержки.

Дорогой С. Я.! ...познакомьтесь с материалами по вопросам борьбы за трезвость в "Экономике и организации промышленного производства" /"Эко"/. Там мой текст дан в дискуссии... И, если сочтёте возможным, напишите своё мнение в "Эко", поддержите мой любимый лозунг: "Сегодня трезвая молодёжь - завтра трезвое общество..." Я переехал в Красноярск. Работаю заведующим кафедрой в медицинском институте. С уважением, В. Макаров. 05.04.1987.

Много писем приходило от известных медиков. Был в переписке с В. М. БАНЩИКОВЫМ. Василий Михайлович - председатель Правления Всероссийского научного общества невропатологов и психиатров, Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор.

Семён Яковлевич! Я Вам очень благодарен за Ваши работы по социально-политическим проблемам борьбы с алкоголизмом. Восхищён Вашей активностью, неистощимостью в борьбе со страшным злом!!! Москва 1999. Глубокоуважаемый С. Я.! Очень тронут, благодарен Вам за доброе отношение, за ВАШ ОТЗЫВ, который среди других БЫЛ, ЕСТЕСТВЕННО, ОСОБЕННО ВЕСОМЫМ... Защита прошла вполне хорошо. Диссертантка также очень горячо благодарит Вас.

Нередко Семёна Яковлевича и просить не надо было. Помогал, оставаясь за кулисами, а человек так и не знал, кому обязан не с неба упавшей поддержкой (тем более если речь шла о сироте, матери-одиночке, селянине, стариках, людях, потерявших близких).

40 лет исполнилось бы, как работал С. Я. в ДВГУ. А письма из Алма-Аты писали ему все эти годы. Помнят там, как прекрасно у них защитился, преподавал уголовное право, был членом научно-консультативного совета Верховного Суда Казахской ССР, выполнял ответственные поручения Президиума Верховного Совета и Прокуратуры Казахской ССР.

Алма-Ата. 1.10.1982., профессор В. Н. МАРКЕЛОВ: Сердечно благодарю Вас, С. Я., за сочувствие по поводу инфаркта и Вашу надежду на то, что моё здоровье уже окрепло... что же касается новых рекордов в науке, о которых Вы говорите, касаясь моей "научной деятельности", то у меня не было и старых рекордов, вследствие чего не может быть и речи о каких-то новых.

Вы начали мерить людей на свой исключительно ВЕЛИКИЙ АРШИН.

Семён Яковлевич тоже был склонен к шутке. Любил хороший анекдот послушать и сам мог рассказать. Настоящая профессура не чванлива.

С. Я. печатался не только в правовых журналах. КАЖДАЯ ЕГО СТАТЬЯ МОГЛА УКРАСИТЬ ЛЮБОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. Редакторы слали ему письма, открытки, свои журналы, приглашения к сотрудничеству:

Уважаемый Семён Яковлевич! С января 2005 г. Издательский дом "Арбитражная практика" приступил к изданию ежемесячного журнала "Уголовный процесс..." ...нам показалась весьма интересной и актуальной Ваша статья "Инструмент соучастия в судебной практике", опубликованная в №11/2005г. журнала "Законность". Зная о Вашем профессиональном интересе к проблемам уголовного права и процесса, приглашаем Вас принять участие в подготовке материалов для журнала "Уголовный процесс"... Будем рады видеть Вас в числе наших авторов. С уважением и надеждой на сотрудничество, редактор Кристина Никитина.

Семён Яковлевич знал, сравнивал, имел в домашней библиотеке законодательства стран США, Африки, Европы, СНГ, АТР. Десятки писем адресованы Улицкому, на их конвертах зарубежные города и страны: Прага, Вильно, Париж, София, Ревель, Берлин, Мюнхен, Ниса (Польша), Варшава, Чикаго, Лондон, Брюссель, Франкфурт-на-Майне, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Мельбурн, Канада, Сан-Франциско, Бостон, Иерусалим, Тель-Авив, Эдинбург, Вашингтон, Оксфорд, много писем из Кембриджа. В их университетах есть книги Улицкого. В его домашней библиотеке немало книг на иностранных языках.

Семён Яковлевич знал английский, немецкий, испанский, польский, чешский, французский, иврит, украинский, грузинский, армянский, казахский, латынь... У него были незаурядные способности в изучении языков, отличная память.