Должников за тепло будут воспитывать минусом

"Приморские тепловые сети" - филиал ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") с наступлением холодов будет предоставлять услуги теплоснабжения должникам энергокомпании в минимальном объеме, сообщила пресс-служба филиала.

Совокупный долг жителей Владивостока, Артема и Партизанска - городов, где "Приморские тепловые сети" являются основным поставщиком тепловой энергии, - составляет на сегодня 542 млн руб. С наступлением отопительного сезона филиал "Приморские тепловые сети" начнет подачу отопления сначала добросовестным потребителям и уже в последнюю очередь в дома-должники. Кроме того, жителям домов, накопившим значительные долги по оплате тепловой энергии, услуга отопления будет предоставляться в минимальном объеме - температура в квартирах недобросовестных потребителей не поднимется выше установленных законом +18 градусов в центральных и +20 градусов - в угловых комнатах.