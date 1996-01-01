Русский язык как иностранный будут преподавать в школах

Специальные курсы русского языка для детей мигрантов открываются в школах Екатеринбурга и Свердловской области. Курс русского разговорного для первоклассников рассчитан примерно на полгода.

Сначала иностранцы разучат слова, потом научатся правильно строить предложения. Первый раздел курсов - "Школа". Методика преподавания уже отработана в 50-й екатеринбургской школе. Русский язык как иностранный в расписании уроков будет стоять последним, чтобы на занятия смогли подходить ученики со всех параллелей, а не только первоклассники.

Около трети екатеринбургских школьников сегодня - это как раз дети мигрантов. Больше всего этнических армян и киргизов. В других городах Свердловской области иностранцев меньше, но и там, по словам главы областного министерства образования Валерия НЕСТЕРОВА, им есть над чем работать: "В территориях области такой проблемы острой не стоит. Хотя мы готовы к этому делу и все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному, методика организации образовательного процесса с детьми, не владеющими русским языком, это есть, этим занимается наш Институт развития регионального образования. У нас были и другие ведь ситуации. Скажем, у нас было в Краснотурьинске изучение немецкого языка как родного - тоже проблема была для нас. Потому что, скажем, как иностранный его изучают неплохо, а как родной - это особая сторона дела".

Немцы из Поволжья были насильно перевезены в Свердловскую область после начала Великой Отечественной войны. Преподавание немецкого языка как родного было организовано для них пять лет назад. Опыт признан положительным. На очереди, говорит Валерий Нестеров, китайцы: "В Атиге, на бывшем велосипедном заводе, сегодня достаточно большое производство, которое осуществляют китайские граждане. Вот Нижнесергинский район готовится, когда будут дети и когда возникнет эта проблема".

Не принимать детей мигрантов на курсы педагоги не имеют права. Во-первых, курсы открываются при школах, а во-вторых, по закону в России любой ребенок имеет право на получение среднего образования, вне зависимости от гражданства его родителей.