Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Русский язык как иностранный будут преподавать в школах
Специальные курсы русского языка для детей мигрантов открываются в школах Екатеринбурга и Свердловской области. Курс русского разговорного для первоклассников рассчитан примерно на полгода.
Сначала иностранцы разучат слова, потом научатся правильно строить предложения. Первый раздел курсов - "Школа". Методика преподавания уже отработана в 50-й екатеринбургской школе. Русский язык как иностранный в расписании уроков будет стоять последним, чтобы на занятия смогли подходить ученики со всех параллелей, а не только первоклассники.
Около трети екатеринбургских школьников сегодня - это как раз дети мигрантов. Больше всего этнических армян и киргизов. В других городах Свердловской области иностранцев меньше, но и там, по словам главы областного министерства образования Валерия НЕСТЕРОВА, им есть над чем работать: "В территориях области такой проблемы острой не стоит. Хотя мы готовы к этому делу и все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному, методика организации образовательного процесса с детьми, не владеющими русским языком, это есть, этим занимается наш Институт развития регионального образования. У нас были и другие ведь ситуации. Скажем, у нас было в Краснотурьинске изучение немецкого языка как родного - тоже проблема была для нас. Потому что, скажем, как иностранный его изучают неплохо, а как родной - это особая сторона дела".
Немцы из Поволжья были насильно перевезены в Свердловскую область после начала Великой Отечественной войны. Преподавание немецкого языка как родного было организовано для них пять лет назад. Опыт признан положительным. На очереди, говорит Валерий Нестеров, китайцы: "В Атиге, на бывшем велосипедном заводе, сегодня достаточно большое производство, которое осуществляют китайские граждане. Вот Нижнесергинский район готовится, когда будут дети и когда возникнет эта проблема".
Не принимать детей мигрантов на курсы педагоги не имеют права. Во-первых, курсы открываются при школах, а во-вторых, по закону в России любой ребенок имеет право на получение среднего образования, вне зависимости от гражданства его родителей.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела