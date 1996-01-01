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Новые критерии при присвоениии статуса университета

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новые требования к высшим учебным заведениям России, позволяющие разграничить статусы университета, академии и института, могут быть введены в этом году, сообщил журналистам министр образования и науки А. ФУРСЕНКО.

Сегодня в РФ зарегистрировано 3,2 тысячи вузов. По словам министра, в стране со временем может остаться лишь 150-200 вузов. А статус университета, который сегодня носят 500 вузов, останется максимум у полусотни.

"Думаю, что в этом году мы все-таки должны будем их ввести", - сказал Фурсенко. По его словам, сейчас Минобрнауки ведет активную работу с Рособрнадзором в этом направлении. Это ведомство и должно внести свои предложения. "Мы сейчас начинаем с того, какие критерии мы устанавливаем по отнесению вузов к университетам, академиям и институтам", - сказал министр. Кроме того, по его мнению, многие вузы необоснованно носят высокие звания академий или университетов.

Фурсенко сообщил журналистам, что проверки на соответствие статуса вуза новым требованиям будут проводиться согласно планам аккредитации того или иного учреждения. Эту процедуру вузы должны проходить раз в пять лет. Ежегодно аккредитацию проходят от 800 до 1 тысячи учебных заведений. "Если будут какие-то экстремальные ситуации, серьезные претензии к вузам, то мы можем провести внеочередную проверку", - сказал Фурсенко.

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