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Нет, вы не забыли выключить утюг
Многие предметы, о которых раньше мы могли узнать только из фантастических книг или фильмов, практически незаметно появляются в нашей обыденной жизни, становясь самыми обыкновенными предметами домашнего быта. Благодаря активному развитию информационных технологий теперь каждый пользователь сети Интернет в нашем городе может позволить себе установить собственное видеонаблюдение там, где ему необходимо. Причем это не будет требовать крупных финансовых вложений.
Цены и оборудование
Из технического оснащения потребуется всего-то персональный компьютер или ноутбук, подсоединение к сети Интернет (DSL) с фиксированным IP-адресом, Web камера либо специальная IP-камера (или несколько пожеланию) плюс может потребоваться так называемый сетевой концентратор (это зависит от типа системы видеонаблюдения, который вы хотите установить).
Еще существует интересная система, основанная на применении простых USB камер. Она и стоит относительно недорого и позволяет подключаться к видеокамерам не только через другой компьютер, но и при помощи сотового телефона через GPRS-сервис. Кроме того, если верить словам производителя, эта система наиболее проста в обращении (стоимость оборудования - 8000 руб.).
У любого владивостокского провайдера вы можете подключиться к Интернету на безлимитный тариф, абонентская плата за который обойдется в пределах 600-1000 рублей. Это даст возможность вести круглосуточное наблюдение за меньшие деньги. Стоимость Web камеры колеблется от $25, а вот IP на порядок дороже - от 3500 рублей, но зато она позволяет еще и слышать. Подключение обычной Web камеры хоть и на порядок дешевле, но, как говорят специалисты, более накладно с точки зрения подключения и эксплуатации. Обычно для Web и IP- камер существуют разные способы подключения, как и программное обеспечение, с которым нужно будет предварительно хорошо ознакомиться. При покупке IP-камеры, предназначенной специально для установки наблюдения за улицей или помещением, в комплект, как правило, уже входит специальное программное обеспечение, а вот для Web камеры редко. Поэтому рекомендую скачать и изучить программу типа VideoClient.
Берегите нервы или Игра стоит свеч
Наконец, когда вы купили себе все необходимое, подключили, изучили необходимые программы, у вас появляется полноценная система видеонаблюдения с датчиками движения, системой записи и прочими шпионскими штуками. Можно наблюдать, что у вас происходит в квартире или гараже, смотреть в дверной глазок и многое другое. А главное, что не придется волноваться по поводу детей, не выключенных бытовых приборов, краж и прочего. И таким образом уменьшить нагрузку на собственную нервную систему, что немаловажно и стоит затраченных средств. Единственный минус - компьютер, к которому подключена камера, должен быть включен постоянно. Наблюдение можно вести с любого другого компьютера, подключенного к сети Интернет.
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