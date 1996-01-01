Microsoft продлила срок действия льготных цен для российских школ

ООО "Майкрософт Рус" (Microsoft) продлило срок действия льготных цен на базовое программное обеспечение, входящее в пакет "Первая ПОмощь 1.0" и поставляемое школам в рамках государственного проекта "Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО) для использования в общеобразовательных учреждениях РФ".

"Майкрософт Рус" зафиксирует уровень скидок на базовое программное обеспечение, входящее в комплект "Первая ПОмощь 1.0" для школ на период после 2010 года. По истечении срока действующих лицензионных соглашений, который наступит 1 января 2011 года, скидка на приобретение базовых продуктов для государственных общеобразовательных учреждений составит около 90-95% от их рыночной стоимости.