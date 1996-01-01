К 2010 году в Интернете могут закончиться IP-адреса

В мире скоро закончатся интернет-адреса, которые позволяют компьютерам опознавать друг друга и взаимодействовать, сообщил "отец интернета" и один из ведущих мировых специалистов по компьютерным технологиям Винт СЕРФ.

Он утверждает, что бизнесменам и потребителям необходимо уже сейчас принять меры по переходу на сетевые адреса нового поколения, иначе компьютеры могут лишиться возможности выходить в сеть. "Ситуация аналогична той, как если бы закончились телефонные номера и поэтому невозможно подключить новых абонентов", - рассказал Серф. Новая система, названная IPv6, готова к внедрению уже больше десятилетия, она позволяет присвоить 340 триллионов триллионов триллионов различных адресов.Это должно удовлетворить потребности человечества на несколько десятилетий вперед.