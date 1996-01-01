Визитная карточка Владивостока может потерять свой неповторимый облик

Во Владивостоке продолжается реконструкция площади возле железнодорожного вокзала.

Ремонт связан в первую очередь с тем, что брусчатка потеряла свою функциональность и теперь ее заменит современный асфальт. Кроме того, на вокзальной площади сделают платформы для пассажирского транспорта, в результате чего она станет более удобной для жителей и гостей Владивостока.