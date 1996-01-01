В Токио - паромом через Южную Корею

В феврале 2009 г. откроется новый морской маршрут в Японию - грузопассажирские перевозки будут осуществляться по маршруту Владивосток - Сокчо (Южная Корея) - Сакаиминато (Япония).

Информацию об открытии маршрута во время своего визита во Владивосток подтвердил губернатор префектуры Тоттори ХИРАИ Синдзи: "В настоящее время пуск линии связан с обычными затруднениями: необходимостью ускорить таможенное оформление грузов и документов, проблемой согласования внутринационального грузопотока с международным". Между тремя портами будет курсировать судно пассажиро-вместимостью 600 человек. О стоимости проезда пока ничего не сообщалось. Предполагается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю.