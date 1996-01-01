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Компьютерные тимуровцы
С такой инициативой выступил на открытии "Недели информационных технологий" во Владивостоке руководитель Российского агентства развития информационного общества (РАРИО), зампредседателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий Александр АЙГУСТОВ.
По его оценке, более 60% взрослого населения страны и более половины жителей российского Дальнего Востока не владеют компьютерными технологиями. Основную долю этого безграмотного в смысле высоких технологий населения составляют пенсионеры. Но кроме них немало также людей экономически активного возраста - 40-55 лет. По мнению Александра Айгустова, без обучения всех этих людей навыкам обращения с компьютером и интернетом ни о каком развитии в России информационного общества не может быть и речи. Под вопросом также социальное благополучие нации, ее интеграция в мировое социально-экономическое пространство.
Обозначив проблему, руководитель РАРИО предложил конкретные способы ее решения. Один из них энтузиаст также позаимствовал из славных 20-30 годов прошлого века - "тимуровские команды". Александр Айгустов предложил на базе школ создавать этакие отряды "быстрого реагирования" из продвинутых ребят, новых тимуровцев. Они, дескать, будут наведываться к представителям старшего поколения и безвозмездно обучать их заходить на сайты органов соцобеспечения, оплачивать коммунальные платежи с помощью Интернета, связываться с родственниками из другого города с помощью IP-телефонии, записываться в электронные очереди в поликлинику и т.д. А старики в ответ угостят ребят чаем, расскажут интересные истории из славного советского прошлого - о покорении космоса и освоении целины.
Некоторым из участников IV Научно-практической конференции "Информационные технологии как механизм социально-экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона" призывы московского гостя показались, мягко говоря, несколько утопичными. Но, по мнению директора департамента связи и информатизации Приморского края Алексея ЩУРОВА, рациональное зерно в подобных предложениях есть - компьютерный ликбез с помощью продвинутых школьников может сработать. Главное - оказать этому начинанию повсеместную информационную поддержку в СМИ и обеспечить населению доступность самих технологий - а то ведь для среднего российского пенсионера купить компьютер или подключиться к Интернету - удовольствие не из дешевых.
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