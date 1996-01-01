Чау для души

Вы решили привести к себе домой маленького преданного друга и подумали, что чау-чау - самый верный выбор. Действительно, похож на плюшевого медвежонка с синим язычком, и порода экзотическая. Возражения найти трудно.

Чаушата - очень ласковые создания, ежедневно наблюдая, как ваш чаушка растет, вы будете гордиться им и радоваться тому, как он изменяется и познает окружающий мир.

Есть несколько способов купить щенка: "с рук" на рынке, через знакомых, по объявлению через интернет, в клубе собаководов. Если действительно желаете влюбиться в породу, то побывайте на сайте "чау-чайников" (www.chow-chow.ru). В любом случае советуем вам сравнить всю информацию из самых разнообразных источников, посетить выставки собак, которые регулярно проводятся в спортивном комплексе "Восход" на Второй Речке, перед тем как сделать серьезный выбор.

Во Владивостоке не существует специализированного клуба чау-чау, поэтому обращайтесь в: "Белый клык", "Роял клаб", "Мастер класс" и др.

Выбор щенка

Если вы вышли на заводчика, попросите первым делом посмотреть на родителей щенка. Часто предлагают познакомиться только с папой, но всегда помните, что каким бы он чемпионом ни был, основные качества щенки в первую очередь наследуют от мамы. Не принимайте отговорки, что, после того как сука ощенилась, она полиняла и не имеет должного вида. Добросовестный заводчик не будет против, чтобы вы посмотрели на обоих родителей, даже если мама щенка вместе со всем приплодом живет на о. Русском.

Кроме того, щенка лучше выбирать, когда он находится еще среди своих братьев и сестер, и тогда вы поймете, кто же вам приглянулся больше. Может быть, этот плюшевый медвежонок и сам подойдет к вам, и тогда ваше сердце моментально растает. Очень часто говорят, что лучший щенок - это щенок, выращенный на кухне рядом с людьми, а не в вольере, по большому счету лишенный ласки, внимания и предоставленный сам себе.

Обратите внимание и на поведение каждого щенка. Не стоит брать слишком трусливого или, напротив, агрессивного щенка. После покупки добросовестный заводчик последует с вами в ветеринарную клинику для проверки состояния здоровья чаушонка, это обезопасит его от необоснованных претензий и прибавит уверенности новому хозяину.

Хороший, перспективный щенок чау-чау стоит порядка 15 -18 тыс. руб., в этом случае он обязательно должен быть с документами, иметь подтверждения статуса родословной его родителей. Заводчик должен отдать паспорт прививок, "щенячку" и помочь направить документы в Москву, откуда присылают паспорт. Щеночек с хорошей родословной должен быть заклеймен, подчас клеймо помогает возвратить щенка домой, если он потеряется. В принципе "щенячку" меняют через клуб. Некоторые хозяева не подвергают своих любимцев подобной процедуре, живут с документами, но без клейма. Но если собака все же с родословной и вы не оставляете желания ее вязать, то необходимо закрыть хоть один чемпионский титул, иначе никто с вашим питомцем потом иметь дело не будет. Особенно важно при выбре щенка обратить внимание на пигментацию - все должно быть прокрашено в соответствии со стандартом: язык - как можно темнее (иссиня-черный, мочка носа - черная, блестящая, подушечки лап предпочтительно тоже темные).

Если, конечно, вы решаете взять чау для души, с разными изъянами, то тогда, разумеется, щенок обойдется вдвое дешевле, т.е. в 6-8 тыс. руб. Часто заводчики снижают цену намеренно, объясняя это отсутствием возможности содержать щенков. Надо сказать, что с возрастом щенок становится только дороже, прямо пропорционально усилиям, которые в него вложены.

Традиционно считается, что с кобелями проблем меньше. Вероятно, это действительно так. Но многие заводчики подтверждают, что суки более преданные и послушные. Они намного меньше (высота в холке от 38) кобелей (от 48 см ), и если учесть, что взрослый чау-чау весит 45 кг, то лучше сразу призадуматься, что будет, если он, даже играя, бросится на вас. Даже 5-месячные щенки могут сбить с ног взрослого человека, поскольку к этому возрасту уже набирают в среднем 16 кг. Чаушата много едят. Несмотря на то что они аллергики и подвержены экземам, порой кажется, что они готовы есть целые сутки, особенно со стола хозяина. Щенка первые месяцы надо кормить 4-6 раз в день.

На всевозможных сайтах владельцы в один голос утверждают, что чау-чау не лают и не имеют запаха. "Если вы услышали дикий лай за дверью, то разворачивайтесь и уходите, это не чау-чау". На самом деле они имеют определенный специфический запах, однако так называемой "псиной" не пахнут. Что касается лая... то чау вполне громко лают, особенно предвкушая встречу с хозяином, открывающим дверь. У них очень хороший слух, своих владельцев они узнают буквально по шагам... или по сигнализации. Одного из своих хозяев чау-чау узнавал по звуку сигнализации в тот момент, когда он закрывал автомобиль, и, конечно, разрывался возбужденным лаем ожидания. В остальном же чау очень сдержанны, и на тявканье дворовых собачек, гулкий лай овчарок или доберманов реагировать не будут, а пройдут мимо, так и не уразумев, отчего этот сыр-бор.

Все свои просьбы они скорее выражают "уфаньем" и "хрюканьем". Они действительно хрюкают, когда им что-нибудь нравится или уж очень что-то надо, например погулять. Тогда чаушки буквально лапкой будут стучать по кровати заспавшегося поутру хозяина, требуя законной прогулки. Таким же манером они просят положенного обеда.

Маленькие чаушки не приносят много хлопот своим хозяевам, быстро привыкают к месту, которое вы определи им как туалет. Конечно, дело по обучению вашего щенка к нужному месту откладывать не стоит. Чау подчас нужно спрятаться, чтобы сделать все свои "дела". Потом вы увидите, что, гуляя по улице, свой "туалет" они будут осуществлять исключительно на травке, а лучше спрятавшись в кустики. Очень уже интеллигентные собачки.

Начинать выводить щенка на улицу лучше всего после того, как основные прививки уже завершены, а значит, через 3 месяца, а точнее, через 2 недели после последней прививки. Конечно же, на первую прогулку ваш чаушонок пойдет без ошейника.