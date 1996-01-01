Администрация Приморья на 7% увеличит базовые тарифы и ставки учителей

В России через 15-20 лет в деревнях и селах не останется ни одного учителя, если государство не повернется лицом к сельским школам, - убеждены педагоги поселка Черниговка.

В Черниговском районе 20 общеобразовательных учебных заведений. Самое старое из них, и одно из самых престижных по здешним меркам, - средняя школа №1, обосновавшаяся в райцентре более ста лет назад. У тамошнего педагогического начальства "единица" на хорошем счету: ее ученики постоянно участвуют во всевозможных региональных конкурсах, занимая не последние места, что является красноречивым показателем качества работы здешних учителей, но никоим образом не отражается на их заработной плате, особенно на кошельке педагогов начальных классов, которых в структуре школы №1 семь штатных единиц.

По словам Татьяны Михайловны КРАВЧЕНКО, директора школы №1, пять лет назад "делегированной" на эту должность трудовым коллективом, при повсеместном повышении цен на товары и услуги ситуация с заработками учителей начальной школы просто критическая. "Они получают гораздо меньше, чем их коллеги среднего и старшего звена".

…У Галины Федоровны БУРЦЕВОЙ 29 лет педагогического стажа, у Валентины Николаевны СКАЧЕК - 37 лет, а у Клавдии Максимовны ДУБАНОВОЙ аж 42 года! Не всякий даже крепкий мужчина сдюжит столь долго сеять разумное, доброе, вечное за… восемь тысяч рублей в месяц, включая надбавку за классное руководство. И никаких тебе льгот и надбавок, исключая оплату за отопление и квартиру.

Педагоги не скрывали эмоций. По их признанию, многие учителя начальных классов живут в долг. Расписываясь в платежной ведомости, их гложет обида за наплевательское отношение к ним государства. И еще за свою беспомощность. Долгожданные мифические надбавки сельским педагогам в связи с новой тарификацией материализуются только в 2009 году, когда российские школы перейдут на прогрессивную оплату труда. То есть ждать еще год. А пока…

- За последние годы никаких надбавок мы не ощутили, - разводят руками женщины.

Более того, по их словам, а с ними согласны их коллеги из других районов Приморья, где мне удалось побывать, ситуация с начислением учительской зарплаты весьма туманна и запутанна.

- В прошлом году я получила отпускных меньше, чем в позапрошлом. Пошла в бухгалтерию разбираться, а мне говорят: мол, там чего-то на что-то не начисляется! А что не начисляется, толком не объяснили! Я работала завучем на полставки, а педагогам, которые работают на полставки, дальневосточный и сельский коэффициенты не начисляются! И за работу в продленке тоже. Это считается подработкой. А если бы они взяли на это место человека, то он бы получал полную ставку и все коэффициенты! А мне не положено. Потому что подработка. У нас продавцы получают больше учителей! - возмущается учительница первого класса Галина БУРЦЕВА.

По признанию некоторых учителей Первой школы, они бы с удовольствием устроились на более денежную работу, но это почти невозможно. Нет, они не рвачи и не хапуги! Просто им хочется тоже жить по-человечески, не считая копейки от зарплаты до зарплаты.

Между тем своеобразная "любовь" правительства к высококвалифицированным кадрам (в школе №1 все учителя начальных классов с высшим образованием), - наглядный пример студентам педагогических вузов. По словам Татьяны Ивановны Кравченко, в ее школе возраст педагогов от 35 до 65 лет! У самых "молодых" учителей стаж около десяти лет. Ну, не желает молодежь растрачивать свою силу и энергию за гроши.

Поэтому в сельских школах сидят педагоги пенсионного или предпенсионного возраста. В ту же Первую школу села Черниговка последний раз молодые учителя приходили два года назад. И тут же ушли: не устроила зарплата.

- Молодежь из школы бежит! Физик от нас ушла, учитель рисования ушла, учитель музыки ушла, психолог ушла. Ее ставку вообще сократили. А это были молодые девочки. Они отработали кто год, кто полтора и сбежали! К нам на практику приезжала будущая учительница географии. Посмотрев на нашу жизнь, она категорически заявила, что в школу не вернется, - рассказывают педагоги. По всему ситуация с молодыми педагогическими кадрами на селе аховая. Вывод из положения, по мнению учителей, один: государству надо поднимать престиж сельского учителя. Пока не поздно.