У знаменитого острова Русский есть и другая сторона жизни

В связи с подготовкой к саммиту АТЭС-2012 известность острова Русский настолько возросла, что слух о "нашем Кронштадте" давно уже перешагнул приморские, да и, что там говорить, государственные границы.

Хорошо известная читателям "ЗР" программа "Развитие острова Русский" обещает небывалый всплеск деловой активности на острове. Строительство моста, размещение целого ряда спортивно-рекреационных, музейных, гостиничных и жилых объектов, в том числе университетского комплекса мирового уровня и межрегионального медицинского центра сулят островитянам заманчивые перспективы.

Но есть у острова и другая сторона жизни, никак не связанная с амбициозными "саммитовскими" проектами, но оттого не менее значимая. Это его сердце, его душа - Свято-Серафимовский мужской монастырь. Уникальное и совершенно потрясающее по энергетике место, притягивающее людей разного социального статуса и возраста, объединенных четким осознанием того, что духовная жизнь важнее телесной. Здесь словно останавливается время. Здесь нет ни капли мирской суеты, и приходящий сюда человек, уставший от жизненных бурь и штормов, находит тихую и спокойную гавань, осознавая нечто большее, незримое, но так необходимое нам, людям...

Досье Преподобный Серафим САРОВСКИЙ - один из самых почитаемых святых на Руси - причислен к лику святых в 1903 году. Монастырь на о. Русском назван в его честь и хранит частичку мантии преподобного. Также в монастыре хранится ковчег с частицами мощей девяти русских святых, среди которых Св. благоверный князь Георгий ВЛАДИМИРСКИЙ, павший в битве с татарами на реке Сити в XIII веке, преподобная София СУЗДАЛЬСКАЯ (до принятия монашества Соломония САБУРОВА, бывшая супруга Московского князя Василия III, по причине бездетности принудившего ее к постригу) и другие.

Из истории

История самого Свято-Серафимовского монастыря началась совсем недавно, семь лет назад, но ее истоки берут начало в далеком 1906 году, когда на остров прибыла 9-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия, принимавшая участие в Русско-японской войне. К ней относилась и полковая домовая церковь 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка: она располагалась в деревянном бараке инженерного ведомства в районе бухты Рында и вмещала до 800 человек. Позже, в 1914 году, было построено и освящено кирпичное здание храма полка во имя преподобного Серафима Саровского.

Многое на своем веку пришлось пережить этому приходу, как, впрочем, и большинству других храмов, обителей и святых мест нашей Родины. Во времена советской власти на его территории размещались и рабочий клуб им. Сергеева, и матросский клуб, принадлежащие воинской части. Но вот, наконец, в 1995-м, после долгого безвременья, на острове была зарегистрирована первая православная община, попросившая городские и флотские власти вернуть храму первоначальное предназначение. Военные согласились и уже были практически готовы к передаче, как вдруг в дело неожиданно вмешался городской комитет по образованию с просьбой передать храм под спортивный зал. И не видать бы его общине, как вдруг в пустующем здании случился страшный пожар: выгорела практически вся внутренняя часть и крыша, рухнули потолки. Комитет по образованию отказался от полуразрушенного храма, и тогда его передали прихожанам. С этого момента православная жизнь на острове начала свое возрождение.

Храм сегодня

Свято-Серафимовский мужской монастырь - это единственный островной храм на Дальнем Востоке. Как отмечают сами насельники обители, остров - это особое благоприятное место, располагающее к молитвенному настроению. Более века здесь располагались важнейшие фортификационные укрепления России. Сегодня в результате реформирования военной структуры воины-защитники уходят с пограничных рубежей. Но свято место пусто не бывает: на их место приходят духовные воины-монахи, которые несут свой нелегкий молитвенный подвиг за всех нас.

Сегодня в монастыре около сорока насельников, из них девять монахов, три послушника (это те, кто готовится к монашескому постригу) и трудники - как правило, миряне, которых привели в монастырь различные проблемы: часть из них, поработав какое-то время во славу Божию, уходит обратно в мир, а кто-то навсегда решает остаться в монастыре.

Восстановленный храм обрел новое лицо. Построены братский монашеский жилой корпус, баня, скотный двор, привратницкая, территория обнесена оградой, но первоочередной задачей до сих пор остается строительство: монастырю катастрофически не хватает подсобных помещений, трудники живут в тесной келье, негде разместить паломников на ночь. Необходимость в этом столь велика, что, несмотря на огромные финансовые трудности, в монастыре все-таки приступили к строительству гостиницы для паломников, состоящей из двух корпусов - для мужчин и женщин, - продолжается строительство котельной, благоустраивается территория… Насельники не отчаиваются и, во всем полагаясь на Бога, строят планы на будущее: возведение отдельно стоящей трапезной, гаражей, мастерских и других подсобных помещений.

А ведь на протяжении всей истории Руси храмы и монастыри возводились на меценатскую помощь богатых людей и средства прихожан. Сейчас, увы, люди утрачивают те черты русского народа, которыми он всегда отличался - сострадание, участие, готовность прийти на помощь... Богатство взвелось в ранг "деньги ради денег", а какая-никакая благотворительная помощь если и оказывается, то, как правило, публично, чтобы все знали, "какие мы хорошие"…

Тем не менее монастырь живет. Живет своей - отличной от мирской - жизнью. И с готовностью приходит на помощь всякому, обратившемуся сюда за помощью и поддержкой. Помогает поправить духовные дела, успокоить душу, взглянуть на суету мира чуточку отстраненно и принять правильное решение.

Созерцая его красоту, наблюдая за умиротворенностью его обитателей и наслаждаясь святостью места, ты и сам, незаметно для себя, становишься немного лучше, чище - более настоящим, что ли… И, кто знает, быть может, совсем скоро настанет то время, когда остров Русский вознесется не славой мирской, а славой духовной. Воссияет на Дальнем Востоке "вторая" Свято-Троицкая Сергиева лавра, нескончаемый поток паломников в которую давно идет не только из России. И, может быть, кто-то из вас приложит к этому маленькое усилие…