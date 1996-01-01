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Осенью пойдут служить практически все! Генштаб планирует "обрадовать" 260 тыс. юношей
1 октября стартовал очередной осенний призыв граждан на военную службу, который имеет ряд существенных отличий от предыдущих кампаний. Одно остается неизменным - нежелание служить подавляющей части молодежи и способы избегания армейского строя.
С этой осени срок службы сокращен до года, равно как и меньше стало возможностей избежать призыва. Итог для призывников довольно печален - осенью пойдут служить практически все!
Генштаб планирует "обрадовать" 260 тыс. юношей - в два раза больше, чем весной. Но это, подчеркивают в правозащитных организациях, в лучшем случае. По мнению представителя одной организации, не пожелавший лишний раз афишировать свой антагонизм к призывному принципу комплектования, правила игры могут быть пересмотрены уже по ходу призыва, разумеется, в сторону его увеличения. Это объясняется тем, что осенью ДМБ подлежат два призыва. Последние "двухгодичники" и первый призыв на 1,5 года, а это порядка 350-400 тыс. человек, и брешь надо заполнить.
Интернет как зеркало российского призыва
Следует признать как факт - всегда будут те, кто воспринимает службу в армии как зло. Для таких людей внесение поправок в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" - лишь повод найти новые лазейки и не служить.
Несмотря на то что из 25 социальных отсрочек нынешним призывникам оставили только 16, потенциальные защитники Родины блещут фантазией и изобретательностью. Бегать от военкомата, скрываясь на чужой квартире и не появляясь по месту прописки до 27 лет, - уже давно вчерашний день. Такой способ незаконен и не даёт полной уверенности, что одним прекрасным утром люди в милицейской форме не постучатся в вашу дверь.
Существуют и совсем сомнительные методы, которыми интернет забит под завязку. Например, подать заявление о выходе из гражданства России или предъявить в военкомат справку о прохождении службы в армии другого государства. А порой и просто стать звездой эстрады или, того лучше, постараться, чтобы вас привлекли к уголовной ответственности по какой-нибудь неопасной статье вроде "Оскорбление представителя власти при исполнении". К слову, за такой "проступок" вам грозит штраф в размере от 50 до 100 МРОТ или обязательные работы сроком от 120 до 180 часов, либо исправительные работы от 6 месяцев и до одного года.
Месяц позора - и ты дембель
Гораздо большей популярностью среди призывников пользуется освобождение от призыва по состоянию здоровья. "Я считаю, что это самый эффективный и безопасный способ, - так утверждает Антон Ч., как раз попадающий под предстоящий осенний призыв. - У меня было достаточно времени, чтобы взять список болезней, прилагающийся к закону о призыве, - и вперёд, по врачам. Ведь всегда есть местная поликлиника и врачи, получающие нищенскую зарплату". Антон получил диагноз - "язва луковицы двенадцатиперстной кишки". "Симптомы в этом случае, легко симулировать, а нужные снимки не составляет труда получить за определенную сумму", - так он объясняет свой выбор.
Существует около 50 болезней, являющихся поводом для отсрочки. Так что у призывников есть выбор: изображать гипертоническую болезнь, повышая своё давление с помощью кофеина, или искать, например, свой диагноз у окулиста, симулируя дальтонизм. Таким образом, "откосить" от армии по состоянию здоровья может практически любой, имеющий какие-либо проблемы со здоровьем или просто голову на плечах и медицинский справочник под рукой.
Для самых отчаянных и потерявших всякую надежду всегда остаются психические заболевания. Направившись к психиатру с жалобами на постоянную бессонницу и нервозность, после небольшого обследования можно получить необходимую справку. Но следует помнить, что любой диагноз записывается в вашу медицинскую карту и сопровождает вас потом всю жизнь. И в следующий раз, когда вам понадобится пройти медкомиссию, например, на водительское удостоверение или оружие, у вас могут возникнуть проблемы.
Существует и другой способ. Например, для Игоря ВАЛИНА таким способом стало поступление в платную аспирантуру. По его признанию, это не только бронь от призыва, но и возможность сохранить высокооплачиваемую работу. Выбор в пользу образования делают немногие. Такой путь лишь для тех, кто действительно хочет достичь чего-то в своей жизни и прикладывает для этого немало усилий, а не просто пытается "откосить" от армии.
Цена белого билета Не удивительно, что кто-то делает на нежелании призывников служить неплохой бизнес. Перед каждым призывом рынок услуг заполняют фирмы, за определённую сумму обещающие помочь решить любые проблемы. В частных объявлениях такие фирмы называются консультативными агентствами по вопросам призыва и военной службы. По одному из номеров женский голос сразу предлагает записать их адрес и подъехать в офис. Первая консультация обойдётся в 350 рублей, присутствие призывника обязательно. Странно, что при этом ни слова не говорится о гарантиях и законности деятельности фирмы, как не произносится вслух и её название. Таких данных по телефону организация не даёт. А это уже должно насторожить. Помощь подобных консультативных агентств будет стоить около 20 тыс. рублей. А окупятся ли ваши деньги - это уже дело случая и везения. Можно сделать вывод, что от призыва юношей может спасти либо доскональное знание законов и непомерное желание не служить, или же услуги фирмы, обещающей освободить от армии законными или незаконными методами. Но всегда есть и другой вариант, хоть он, к сожалению, является приемлемым и не для всех - просто отслужить положенные 12 месяцев. Ведь неизвестно, кто теряет больше - тот, кто уклоняясь приписывает себе всё новые и новые болезни и тратит на это ещё и немалые деньги, или тот, кто потеряв (да и потеряв ли?) лишь год своей жизни, со спокойной душой вернётся к семье и друзьям.
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