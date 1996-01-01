На Дальнем Востоке пройдет военное учение "Берег"

Оперативное учение "Берег" пройдет на Дальнем Востоке с 29 сентября по 5 октября в рамках стратегического командно-штабного учения "Стабильность - 2008". К участию в учении будут привлечены штабы, соединения и воинские части общевойскового объединения ДВО, дислоцированного в Приморском крае, Дальневосточного объединения ВВС и ПВО, а также силы Тихоокеанского флота.