Искра на глубине моря

Большой праздник, посвященный Всемирному Дню защиты моря, прошел на Морском вокзале в минувшую субботу. Мероприятие, которое проводится во Владивостоке уже в шестой раз, стало традицией. Ежегодно "спасатели" экологии пытаются приобщить детей, детсадовского и школьного возрастов, к защите подводного мира. Для этого проводят конкурсы, викторины, лотерею и игры со зрителями, рассказывают о пользе морей и океанов для человека, а так же о том, что каждый из нас может сделать для их сохранения.