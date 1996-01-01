Врачи развеяли слухи о загадочной болезни во Владивостоке

Роспотребнадзор опроверг сообщение ряда местных средств массовой информации о случае неустановленного заболевания под условным названием "китайская лихорадка" у иностранного студента во Владивостоке, из-за чего якобы на карантин закрыли общежитие. Заболевший студент просто отравился некачественной едой и уже выписан из больницы.