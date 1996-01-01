Во Владивостоке еще восемь домов уйдут под мост

Администрация Приморского края определила оценщика, которому предстоит определить выкупную стоимость объектов недвижимости, попадающую в зону строительства мостового перехода через бухту Золотой Рог. Им стало Некоммерческое партнерство по содействию оценочной и консультационной деятельности "Клуб Профессионал". Кроме того, исполнительной властью края обнародован перечень еще восьми объектов недвижимости, попадающих в зону застройки мостового перехода через бухту Золотой Рог. К объектам, которые планируется снести, добавились еще 8 домов с 44 жилыми помещениями.