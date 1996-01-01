Главному учебному медицинскому заведению Дальнего Востока - ВГМУ - 50 лет

Владивостокский государственный медицинский университет (ВГМУ) отметил 50-летие со дня своего образования. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло в главном зале кинотеатра "Океан".

Как сообщает РИА PrimaMedia, на торжества собрались несколько поколений преподавателей, студенты, выпускники вуза, а также коллеги из других городов и зарубежья. На сегодняшний день вуз имеет прочные связи по всей России, которые укрепляются и развиваются, в том числе и за границей - в Китае, Японии, Франции.

Собравшихся поздравил ректор ВГМУ Валентин ШУМАТОВ. В этот день заслуженным сотрудникам Владивостокского государственного медицинского университета вручили награды и благодарственные грамоты. Свои поздравления университету передал через главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛЕЛЮХИНА полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. "Ваш университет готовит специалистов, которые спасают жизни людей, которые заботятся об их здоровье. Это самое ценное на земле в жизни человека", - отметил Олег САФОНОВ. От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края почетные грамоты краевого парламента вручали вице-спикер краевого парламента Джамбулат ТЕКИЕВ и депутат комитета по социальной политике и защите прав граждан Анатолий БЕЛЯЕВ.

Созданный в 1958 г. как Владивостокский медицинский институт, вуз первым на Дальнем Востоке и в Сибири получил статус медицинского университета. Крупнейший научно-педагогический и лечебно-профилактический центр, он по праву считается кузницей медицинских кадров. Основное количество организаторов здравоохранения, руководителей медицинских учреждений и 85% врачей Приморского края и Дальневосточного региона - выпускники ВГМУ.