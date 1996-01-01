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Брусчатку с привокзальной площади Владивостока куда-то увозят

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе без лишней рекламы ремонтные бригады дорожников взялись за ликвидацию одной из достопримечательностей Владивостока. Под "секвестр" попал памятник демократическим реформам во Владивостоке - привокзальная площадь. В 1992 г. на волне демократических преобразований было решено вернуть "Площади трех вокзалов" первозданный вид.

Итальянцы из компании "Тегола Канадезе" принялись за здание морского и железнодорожного вокзалов, городские дорожники - за площадь. Из-под асфальта была извлечена брусчатка и водворена на свое историческое место. Однако качество работы дорожников и "привязка" брусчатки к общему архитектурному ансамблю уже тогда были названы откровенной халтурой. В итоге автомобили прыгали на плохо подогнанных камнях, а дамы хронически попадали каблуками в щели. Убирать снег с такой поверхности также было проблематично. А с точки зрения дизайна островок брусчатки у железнодорожного вокзала смотрелся именно пятном, плохо гармонирующим с общим видом. И вот теперь, по прошествии шестнадцати лет, площадь, скорее всего, примет вид, какой имела в эпоху "загнивающего социализма". Хотя брусчатку откровенно жалко - это все-таки история города.

Побывав на месте, нам не удалось застать рабочий процесс, хотя, как признают таксисты, которым отсутствие нормального покрытия на площади нисколько не мешает, в отличие от их коллег по автобусным перевозкам, хором утверждают, что камень, возраст которого более 100 лет, пойдет на строительство некоего коттеджа.

Кому и где, правда, не говорят, поскольку главный инженер реконструкции, периодически появляющийся на объекте, хранит молчание, а рабочие, снимающие брусчатку и загружающие ее в грузовики, не сильны в русском...

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